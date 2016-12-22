Суд оштрафовал на 1,3 млн рублей нижегородского бизнесмена за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оштрафовал на 1 млн 250 тысяч рублей нижегородского бизнесмена за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 23 декабря 2016 года.Согласно информации, Дивеевский районный суд Нижегородской области рассмотрел десять дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Р.Было установлено, что индивидуальный предприниматель в период с июля по август 2016 года привлекала к трудовой деятельности при строительстве жилых домов в качестве работников граждан Республики Таджикистан при отсутствии у них патента на работу, что является нарушением законодательства.Постановлениями суда индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении всех десяти административных правонарушений, за каждое назначено наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей. Постановления в законную силу не вступили.