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Культура и отдых

Городская елка для одаренных детей пройдет в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря

23 декабря 2016 11:15  [60] Культура и отдых
Городская елка для одаренных детей пройдет в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ее организаторами выступают департамент образования администрации города и департамент социальной политики и спорта горадминистрации.

Планируется, что в мероприятии, которое пройдет в Дзержинском театре драмы, примут участие глава города Сергей Попов и глава администрации Виктор Нестеров, которые поздравят с наступающим Новым годом 350 одаренных детей – отличников учебы, победителей городских и областных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, активных участников городских мероприятий.

Начало в 11:00.

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