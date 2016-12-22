Городская елка для одаренных детей пройдет в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря Культура и отдых

Городская елка для одаренных детей пройдет в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Ее организаторами выступают департамент образования администрации города и департамент социальной политики и спорта горадминистрации.



Планируется, что в мероприятии, которое пройдет в Дзержинском театре драмы, примут участие глава города Сергей Попов и глава администрации Виктор Нестеров, которые поздравят с наступающим Новым годом 350 одаренных детей – отличников учебы, победителей городских и областных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, активных участников городских мероприятий.



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