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Политика

Совет НРО СР выдвинул Александра Бочкарева на пост председателя регионального отделения партии

23 декабря 2016 12:00  [95] Политика
Александр Бочкарев

Александр Бочкарев

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Совет НРО "Справедливой России" выдвинул Александра Бочкарева на пост председателя регионального отделения партии. Об этом Бочкарев сообщил НИА "Нижний Новгород" 23 декабря 2016 года.

Заседание совета партии состоялось сегодня, 23 декабря. "Региональный совет поддержал мою кандидатуру, ранее предложенную президиумом центрального совета партии, и выдвинул ее на рассмотрение делегатов региональной конференции", - рассказал Александр Бочкарев.

Он также добавил, что конференция назначена на 31 января 2017 года. Помимо председателя отделения на конференции также будут избраны члены регионального совета партии.

Как сообщалось ранее, конференция НРО "Справедливой России" 25 ноября 2016 года прекратила полномочия Бочкарева как председателя НРО. Руководство временно перешло совету отделения партии в составе 22 человек. Однако 9 декабря Александр Бочкарев был восстановлен в должности, также были восстановлены полномочия прежнего совета регионального отделения.

Также сообщалось, что несколько выразивших недовольство Александром Бочкаревым членов НРО "СР" опасаются исключения из "Справедливой России".

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