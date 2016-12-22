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Общество

Суд принял к производству иск нижегородской администрации об обжаловании решения УФАС по отмене 31 маршрута

23 декабря 2016 12:21  [79] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд принял к производству иск нижегородской администрации об обжаловании решения УФАС по отмене 31 маршрута.

УФАС обязало горадминистрацию отменить постановление об упразднении 31 маршрута на заседании 13 декабря. Согласно информации в картотеке дел арбитражного суда, иск городской администрации на решение управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области №1619-ФАС52-10/16 поступил в суд 16 декабря. 21 декабря суд принял его к производству и назначил предварительное заседание на 16 января 2017 года.

Это уже второй иск, касающийся отмены маршрутов. Изначально с постановлением горадминистрации не согласились 13 перевозчиков. Нижегородский арбитражный суд их иск удовлетворил, однако 19 декабря 2016 года Первый апелляционный суд это решение отменил, посчитав решение администрации правомерным.

Напомним также, что к концу января 2017 года департамент транспорта и связи совместно с разработчиком комплексной транспортной схемы (КТС) на основе обращений жителей и предложений частных перевозчиков должен будет разработать и утвердить эти маршруты, которых планируется 20-23 единицы. Сам конкурс планируется объявить в марте 2017 года и провести его до конца апреля того же года, а не в декабре 2016 года, как планировалось ранее.

При этом срок упразднения ныне действующих 31 маршрутов переносится с 20 января на конец апреля 2017 года – до момента определения по результатам открытого конкурса победителей среди частных перевозчиков и выпуска новых автобусов в линию.

Постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде", согласно которому в 2017 году запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам: Т-2, Т-5, Т-6, Т-7, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-18, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-67, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115, Т-117, было подписано и.о. главы администрации Сергеем Мироновым 12 июля 2016 года.

Также сообщалось, что горадминистрация трижды переносила общественные слушания по проекту новых частных маршрутов. Последний раз - на конец 2016 года.

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