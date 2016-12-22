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Происшествия

Проверка проводится по факту аварии с гибелью сотрудницы ГЖД в Нижегородской области, - УГИБДД

23 декабря 2016 13:10  [186] Происшествия
(Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области)

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Водитель фуры насмерть сбил дежурную на железнодорожному переезду в Уренском районе Нижегородской области. Об сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 22 декабря в 11:30 на 2 км автодороги Арья – Тонкино 53-летний водитель большегруза МАЗ 5440 врезался в пост дежурного по переезду. Рядом с постом в этот момент находилась сотрудница ГЖД, которая от полученных травм скончалась на месте. "Водитель, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения", - отмечает УГИБДД.

Как рассказал НИА "Нижний Новгород" руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин, по данному факту сейчас проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

Напомним, в начале декабря 2016 года скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил 40-летнего мужчину в Дзержинске Нижегородской области.

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