Уровень зарегистрированной безработицы в Нижегородской области составил 0,52% по данным на 1 декабря 2016 года Экономика

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Уровень зарегистрированной безработицы в Нижегородской области составил 0,52% по данным на 1 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.



Согласно информации, в ноябре 2016 года по итогам выборочного обследования рабочей силы в Нижегородской области 76,2 тысячи человек, или 4,3% рабочей силы классифицировались как безработные. В октябре уровень общей безработицы фиксировался на том же уровне.



По данным управления государственной службы занятости населения Нижегородской области уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2016 года составил 0,52%, что на 0,01 процентного пункта больше, чем по данным на 1 ноября.



Уровень зарегистрированной безработицы в Нижегородской области составил 0,52% по данным на 1 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.Согласно информации, в ноябре 2016 года по итогам выборочного обследования рабочей силы в Нижегородской области 76,2 тысячи человек, или 4,3% рабочей силы классифицировались как безработные. В октябре уровень общей безработицы фиксировался на том же уровне.По данным управления государственной службы занятости населения Нижегородской области уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2016 года составил 0,52%, что на 0,01 процентного пункта больше, чем по данным на 1 ноября. Напомним , по итогам I полугодия 2016 года уровень регистрируемой безработицы в области был равен 0,58%, снизившись в июне на 0,02 процентных пункта.

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