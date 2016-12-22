ФРП при Минпромторге предоставит льготный кредит в 51 млн рублей нижегородскому НПО "Мехинструмент" Бизнес

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Фонд развития промышленности при Минпромторге России предоставит льготный кредит в размере 51 млн рублей научно-производственному объединению (НПО) "Мехинструмент" (Павлово, Нижегородская область). Об этом сообщается на сайте Фонда 22 декабря 2016 года.



Согласно информации, экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил десять льготных займов (под 5% годовых) общим объемом более 2 млрд рублей. Стоимость одобренных проектов составляет 5,3 млрд рублей.



Один из проектов будет реализовываться в Нижегородской области. Павловское НПО "Мехинструмент" намерено организовать выпуск кабин для европейских тракторов Deutz-Fahr. Их планируется производить из российских комплектующих. Реализация проекта позволит снизить себестоимость тракторов на 25%. Стоимость проекта - 102,7 млн рублей, из которых 51 млн рублей – это средства ФРП в виде льготного займа.







Фонд развития промышленности при Минпромторге России предоставит льготный кредит в размере 51 млн рублей научно-производственному объединению (НПО) "Мехинструмент" (Павлово, Нижегородская область). Об этом сообщается на сайте Фонда 22 декабря 2016 года.Согласно информации, экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил десять льготных займов (под 5% годовых) общим объемом более 2 млрд рублей. Стоимость одобренных проектов составляет 5,3 млрд рублей.Один из проектов будет реализовываться в Нижегородской области. Павловское НПО "Мехинструмент" намерено организовать выпуск кабин для европейских тракторов Deutz-Fahr. Их планируется производить из российских комплектующих. Реализация проекта позволит снизить себестоимость тракторов на 25%. Стоимость проекта - 102,7 млн рублей, из которых 51 млн рублей – это средства ФРП в виде льготного займа. Напомним , в середине декабря 2016 года ЗАО "Реал-Инвест" ввела в эксплуатацию завод по производству газгольдеров (емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов, СУГ) в поселке Гидроторф Нижегородской области. Проект был реализован при участии Фонда развития промышленности (ФРП) РФ, который предоставил льготный заем в размере 52 млн рублей при общей стоимости создания производства в 194 млн рублей. Как сообщалось ранее , министерство промышленности Нижегородской области планирует создать в 2017 году региональный Фонд развития промышленности.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+