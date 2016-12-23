Почти 130 юных нижегородцев посетят новогоднюю елку в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве 26 декабря Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Делегация из 128 юных нижегородцев побывает на новогодней елке в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Согласно информации, в соответствии с поручением Президента России на елку по традиции приглашаются дети из всех субъектов РФ. Поездкой на общероссийскую новогоднюю елку награждены отличники учёбы, победители различных конкурсов, соревнований, олимпиад, активисты детских общественных организаций.Делегация отправится в Москву вечерним поездом 24 декабря. "Ребята посетят новогоднюю Москву, увидят представление на главной елке страны, познакомятся с достопримечательностями столицы, посетят мемориальный музей космонавтики", - говорится в сообщении.