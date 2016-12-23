Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 декабря 2016 18:14  [397] Правительство Нижегородской области запланировало строительство 12 модульных Домов культуры в регионе в 2017 году
23 декабря 2016 17:44  [405] Афиша культурно-массовых мероприятий в Нижнем Новгороде с 23 по 31 декабря
23 декабря 2016 17:03  [306] "Готовящийся к прокату фильм "Матильда" не будет отражать действительные факты из российской истории", - Константин Севенард
23 декабря 2016 15:59  [239] Туроператоры прогнозируют прирост потока туристов из Китая в Нижегородскую область на 10% по итогам 2016 года
23 декабря 2016 15:40  [441] Нижегородская фабрика елочных игрушек "Ариель"
23 декабря 2016 15:25  [239] Почти 130 юных нижегородцев посетят новогоднюю елку в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве 26 декабря
23 декабря 2016 11:15  [162] Городская елка для одаренных детей пройдет в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря
22 декабря 2016 19:01  [405] Новогодняя ярмарка состоится около нижегородского универмага "Сормовские зори" после его официального ребрендинга 25 декабря
22 декабря 2016 15:09  [456] Стоимость реставрации Дома Смирнова в Нижнем Новгороде составит порядка 20 млн рублей
22 декабря 2016 11:25  [606] Предпоказ спектакля "Вязаник" в рамках новогодних интерактивных спектаклей в Арсенале на выставке Леонида Тишкова "Взгляни на дом"
Культура и отдых

Туроператоры прогнозируют прирост потока туристов из Китая в Нижегородскую область на 10% по итогам 2016 года

23 декабря 2016 15:59  [239] Культура и отдых
Нижний Новгород (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд) Туроператоры прогнозируют прирост потока туристов из Китая в Нижегородскую область как минимум на 10% по итогам 2016 года по отношению к 20015 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Согласно информации, по итогам 2015 года Нижегородскую область посетили 924 китайца, разместившихся в коллективных средствах размещения (отелях), всего же из Китайской Народной Республики въехало 1796 человек.

"Данных о количестве китайских туристов по 2016 году пока нет - статистика будет готова только в январе 2017 года, но по предварительным данным туроператоров, ожидается увеличение турпотока из Китая не менее чем на 10%", - добавили в министерстве.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в декабре Нижегородскую область посетили представители китайских компаний-туроператоров. Во время ознакомительной трехдневной поездки по региону гости из Китая гуляли по Нижнему Новгороду, посетили Город мастеров в Городце и хохломскую фабрику в Семенове. "Теперь представители китайских компаний-туроператоров намерены активно предлагать своим соотечественникам путешествия в Нижегородскую область", - сообщается в пресс-релизе.

По словам заместителя губернатора, министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Евгения Люлина, "уже в 2017 году можно ожидать наплыва туристов из Китая".

Как сообщалось в декабре 2016 года, нижегородское минпредпринимательства разрабатывает вопрос субсидирования чартерных перелетов для туристов из Китая. По словам замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Подовинникова, на проведение рекламно-информационной кампании в китайских СМИ в 2017 году надо около 12 млн рублей, а объем услуг туристской отрасли региона за счет роста турпотока из Китая "может вырасти на 240 млн рублей".

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph