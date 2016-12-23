Туроператоры прогнозируют прирост потока туристов из Китая в Нижегородскую область на 10% по итогам 2016 года Культура и отдых

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд) Туроператоры прогнозируют прирост потока туристов из Китая в Нижегородскую область как минимум на 10% по итогам 2016 года по отношению к 20015 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.



Согласно информации, по итогам 2015 года Нижегородскую область посетили 924 китайца, разместившихся в коллективных средствах размещения (отелях), всего же из Китайской Народной Республики въехало 1796 человек.



"Данных о количестве китайских туристов по 2016 году пока нет - статистика будет готова только в январе 2017 года, но по предварительным данным туроператоров, ожидается увеличение турпотока из Китая не менее чем на 10%", - добавили в министерстве.



Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в декабре Нижегородскую область посетили представители китайских компаний-туроператоров. Во время ознакомительной трехдневной поездки по региону гости из Китая гуляли по Нижнему Новгороду, посетили Город мастеров в Городце и хохломскую фабрику в Семенове. "Теперь представители китайских компаний-туроператоров намерены активно предлагать своим соотечественникам путешествия в Нижегородскую область", - сообщается в пресс-релизе.



По словам заместителя губернатора, министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Евгения Люлина, "уже в 2017 году можно ожидать наплыва туристов из Китая".



Туроператоры прогнозируют прирост потока туристов из Китая в Нижегородскую область как минимум на 10% по итогам 2016 года по отношению к 20015 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.Согласно информации, по итогам 2015 года Нижегородскую область посетили 924 китайца, разместившихся в коллективных средствах размещения (отелях), всего же из Китайской Народной Республики въехало 1796 человек."Данных о количестве китайских туристов по 2016 году пока нет - статистика будет готова только в январе 2017 года, но по предварительным данным туроператоров, ожидается увеличение турпотока из Китая не менее чем на 10%", - добавили в министерстве.Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в декабре Нижегородскую область посетили представители китайских компаний-туроператоров. Во время ознакомительной трехдневной поездки по региону гости из Китая гуляли по Нижнему Новгороду, посетили Город мастеров в Городце и хохломскую фабрику в Семенове. "Теперь представители китайских компаний-туроператоров намерены активно предлагать своим соотечественникам путешествия в Нижегородскую область", - сообщается в пресс-релизе.По словам заместителя губернатора, министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Евгения Люлина, "уже в 2017 году можно ожидать наплыва туристов из Китая". Как сообщалось в декабре 2016 года, нижегородское минпредпринимательства разрабатывает вопрос субсидирования чартерных перелетов для туристов из Китая. По словам замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Подовинникова, на проведение рекламно-информационной кампании в китайских СМИ в 2017 году надо около 12 млн рублей, а объем услуг туристской отрасли региона за счет роста турпотока из Китая "может вырасти на 240 млн рублей".

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