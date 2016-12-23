Сбербанк выбран одним из банков-агентов по выплате страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка Общество

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Согласно информации, выплаты начнутся с 26 декабря.



"На территории Нижегородской области выплата страхового возмещения будет организована в 12 офисах Сбербанка - в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе. По результатам конкурса, проведенного Агентством страховых выплат, в отделениях Сбербанка в Нижнем Новгороде выплаты будут осуществляться только тем вкладчикам Татфондбанка, чьи фамилии начинаются с букв A–Й и А-Z (для нерезидентов). В Дзержинске и Арзамасе вкладчики будут обслуживаться вне зависимости от алфавитного принципа - в отделениях, указанных на



Для получения страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка необходимо предъявить в отделениях Сбербанка только паспорт и заполнить на месте соответствующее заявление.



СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. ПАО Сбербанк выбран одним из банков-агентов по выплате страхового возмещения вкладчикам ПАО "Татфондбанк". Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка 23 декабря 2016 года.Согласно информации, выплаты начнутся с 26 декабря."На территории Нижегородской области выплата страхового возмещения будет организована в 12 офисах Сбербанка - в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе. По результатам конкурса, проведенного Агентством страховых выплат, в отделениях Сбербанка в Нижнем Новгороде выплаты будут осуществляться только тем вкладчикам Татфондбанка, чьи фамилии начинаются с букв A–Й и А-Z (для нерезидентов). В Дзержинске и Арзамасе вкладчики будут обслуживаться вне зависимости от алфавитного принципа - в отделениях, указанных на сайте Сбербанка ", - говорится в сообщении.Для получения страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка необходимо предъявить в отделениях Сбербанка только паспорт и заполнить на месте соответствующее заявление.СПРАВКА:ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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