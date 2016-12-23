"Готовящийся к прокату фильм "Матильда" не будет отражать действительные факты из российской истории", - Константин Севенард Культура и отдых

Константин Севенард Фото: Соцсеть

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

"Готовящийся к прокату фильм "Матильда" не будет отражать действительные факты из российской истории", - такое мнение высказал внучатый племянник балерины Матильды Кшесинской, депутат Госдумы III созыва, бизнесмен Константин Севенард в рамках пресс-конференции в Нижнем Новгороде 23 декабря 2016 года."Сейчас выходит фильм "Матильда", весной будет премьера. Когда режиссер Алексей Учитель только начал съемку, я как потомок Кшесинских просил его о личной встрече, чтобы поделиться материалом, имеющимся в моем распоряжении, но мы так и не увиделись. Почему мне хотелось обратить его внимание на какие-то исторические факты? Потому что в России были сняты такие фильмы, как "Девятая рота", "Излом", в которых совершенно искажены все факты. Я почти уверен, что сейчас произойдет то же самое", - отметил Константин Севенард."Наша семья обладает информацией, которая меняет представление о роли этой женщины в российской истории. Фильм снят о том периоде жизни, который был до того, как Николай II унаследовал престол, нам бы хотелось, чтобы изначально в фильме уделялось больше внимания именно этому периоду, чтобы фильм был не каким-то водевилем-мелодрамой, а отражал ход истории. От нас постоянно пытаются скрыть правду. Вроде как об этом рассказали, но рассказали не то и не так. Почему мы об этом заявляем сейчас? Почему мы собираем пресс-конференцию в Нижнем Новгороде? Потому что для нас это значимый город. Наша бабушка и племянница Матильды Целина Севенард (Кшесинская) долгое время жила в Заволжье Нижегородской области вместе со своим мужем и общалась со своей тетей. Она представила много ценной информации о биографии своей знаменитой родственницы", - подвел итог Севенард.СПРАВКА:"Матильда" - находящийся в производстве российский исторический художественный фильм режиссёра Алексея Учителя, повествующий о судьбе балерины Матильды Кшесинской и её отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем - будущим последним российским императором Николаем II. Премьера фильма в России намечена на 30 марта 2017 года. Планируемый выход картины стал предметом общественной полемики о степени достоверности исторических фактов, представленных в киноленте.