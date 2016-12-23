УФАС обязало "ТНС Энерго НН" аннулировать закупку на 800 млн рублей из-за нарушений Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области обязало ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" аннулировать закупку на 800 млн рублей из-за нарушений. Об этом сообщает пресс-служба УФАС 23 декабря 2016 года.Дело по признакам нарушения закона "О закупках" в отношении "ТНС Энерго НН" комиссия УФАС возбудила на основании заявления гражданина, который пожаловался на документацию компании, которая объявила открытый запрос предложений на оказание услуг для осуществления расчетов с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а также на введение ограничения (возобновление) энергоснабжения для неплательщиков. Начальная максимальная цена лота составляла 815,199 млн рублей.Заявитель обращал внимание на то, что в закупочной документации не установлен порядок присвоения баллов заявкам участников для определения лучшего предложения. В том числе, заказчик не указал перечень документов, которые должны представить участники для оценки по ряду критериев (опыт исполнения аналогичных договоров, материально-технические ресурсы, наличие квалифицированного персонала).Специалисты в ходе проверки документации, подтвердили нарушения, на которые обращал внимание заявитель. Кроме того, они выявили еще ряд фактов, значительно нарушающих нормы закона.В частности, выяснилось, что закупочная документация содержит в себе работы, технологически и функционально не связанные с предметом закупки. Например, получение от заказчика базы данных потребителей, разработка маршрутов проведения работ, создание электронных реестров выполненных работ и др.Комиссия также сделала вывод, что ПАО "ТНС Энерго НН" нарушило закон в части оценки предложений участников. В частности, по критерию "цена договора" оценка фактически производится экспертным методом. Критерий "опыт выполнения аналогичных договоров" также не поддается объективной оценке, поскольку закупочная документация содержит технологически не связанные работы, а также не конкретизировано, какие именно работы будут считаться аналогичными предмету закупки.Все это, таким образом, предоставляет возможность заказчику самостоятельно определять победителя конкурса, не опираясь на критерии. В УФАС подчеркнули, что эти нарушения не согласуются с принципом экономически эффективного расходования средств, закрепленного в законе о закупках."Они представляют серьезную угрозу для существующих отношений, поскольку затраты на исполнение договора, заключаемого по итогам спорной закупки¸ в полном объеме включаются Региональной службы по тарифам Нижегородской области в состав необходимой валовой выручки при утверждении сбытовой надбавки "ТНС Энерго НН". При этом указанные расходы составляют порядка 25% от необходимой валовой выручки регулируемой организации", - отметили в УФАС.В антимонопольном ведомстве также сообщили, что 14 июля 2016 года Верховный суд РФ признал недействительным решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставку "ТНС Энерго НН" в связи с включением в состав необходимой валовой выручки экономически необоснованных затрат, а также отсутствия экономического обоснования по отдельным статьям затрат.В итоге с учетом дополнительно выявленных нарушений комиссия УФАС выдала ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" предписание аннулировать спорную закупку на 815,199 млн рублей и внести изменения в положение этой закупки так, что бы она соответствовала законодательству.