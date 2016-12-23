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Бизнес

ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" не смогло обжаловать штраф в 300 тысяч рублей за нарушение закона о гособоронзаказе

23 декабря 2016 17:27  [277] Бизнес
ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" (Нижний Новгород) не смогло обжаловать штраф в 300 тысяч рублей за нарушение закона о государственном оборонном заказе. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области 23 декабря 2016 года.

Ранее сообщалось, что УФАС оштрафовало компанию за нарушение закона "О государственном оборонном заказе" в начале июня текущего года. Нарушение выразилось в том, что дивизион не вел раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по основному производству и гособоронзаказу. Это является нарушением требований законодательства.

ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" не согласилось с решением УФАС и обратилось в арбитражный суд Нижегородской области, что бы обжаловать его. Однако суд оставил постановление антимонопольного ведомства в силе.

Напомним, что проверку деятельности дивизиона осуществили специалисты УФАС совместно с сотрудниками прокуратуры Нижнего Новгорода.

Основной производственный актив дивизиона "Автокомпоненты" - Горьковский автомобильный завод. Дивизион объединяет компонентные производства ГАЗа: производство арматуры, колес и рулевого управления; кузнечное производство; литейное производство; корпус цветного литья; прессово-рамное производство; завод автомобильных агрегатов; инструментальное производство; а также завод штампов и пресс-форм.

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