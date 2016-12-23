Аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова в Нижнем Новгороде не состоялся из-за отсутствия заявок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова в Нижнем Новгороде не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте нижегородской администрации.



Торги на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ул. Сергея Акимова напротив домов №№ 42,43,48,55,56, должны были состояться 23 декабря, однако заявок на них не поступило.







Аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова в Нижнем Новгороде не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте нижегородской администрации.Торги на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ул. Сергея Акимова напротив домов №№ 42,43,48,55,56, должны были состояться 23 декабря, однако заявок на них не поступило. Напомним , что начальная цена (размер ежегодной арендной платы) составляла 13,988 млн рублей. При этом для участия в аукционе заявитель должен был внести задаток, в два раза превышающий арендную плату - 27,976 млн рублей. Ранее сообщалось , что администрация Нижнего Новгорода планирует найти инвестора для строительства автостанции на ул. Акимова до конца 2016 года. Тогда отмечалось, что на торги готовится земельный участок, "к которому есть интерес у нижегородского бизнеса".

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