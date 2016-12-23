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Общество

Аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова в Нижнем Новгороде не состоялся из-за отсутствия заявок

23 декабря 2016 17:34  [302] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова в Нижнем Новгороде не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте нижегородской администрации.

Торги на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ул. Сергея Акимова напротив домов №№ 42,43,48,55,56, должны были состояться 23 декабря, однако заявок на них не поступило.

Напомним, что начальная цена (размер ежегодной арендной платы) составляла 13,988 млн рублей. При этом для участия в аукционе заявитель должен был внести задаток, в два раза превышающий арендную плату - 27,976 млн рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует найти инвестора для строительства автостанции на ул. Акимова до конца 2016 года. Тогда отмечалось, что на торги готовится земельный участок, "к которому есть интерес у нижегородского бизнеса".

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