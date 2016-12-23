Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Популярные комментарии за год
27 января 2016 13:18  [3795] "Три человека умерли от гриппа в Нижнем Новгороде в январе 2016 года", - Александр Разумовский
05 октября 2016 15:13  [3692] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3161] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3027] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
06 июля 2016 15:31  [2651] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
29 декабря 2015 17:09  [2532] "Такая ужасающая ситуация с платежной дисциплиной из 11 регионов присутствия ГК "ТНС Энерго" сложилась только в Нижнем Новгороде", - Сергей Афанасьев
28 ноября 2016 17:53  [2280] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
29 декабря 2015 16:48  [2262] "Отключение электроснабжения транспорта со стороны ГК "ТНС энерго", на мой взгляд, не имеет никакого отношения к политическому шантажу", - Алексей Гойхман
30 декабря 2015 13:53  [2234] "Новый год должен стать временем перестройки в сторону поддержки реальных производств, приносящих прибыль",- Станислав Машагин
29 марта 2016 19:11  [1883] "Нижегородская область - один из ведущих субъектов РФ", - Владимир Путин
Последние новости рубрики Политика
23 декабря 2016 17:36  [284] "Других реальных претендентов на должность секретаря НРО "Единой России", кроме Табачникова, я не вижу", - Вадим Булавинов
23 декабря 2016 15:46  [427] Нижегородская администрация заявила об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов
23 декабря 2016 12:16  [366] Потерпевшая по делу Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном нижегородскими властями доме
23 декабря 2016 12:00  [388] Президиум СР выдвинул кандидатуру Александра Бочкарева для рассмотрения конференцией НРО партии
23 декабря 2016 08:29  [1071] Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов сменил половину руководителей подразделений администрации за год работы
22 декабря 2016 17:55  [853] Делегаты конференции местного отделения "Единой России" утвердили новый состав городского политсовета
22 декабря 2016 17:12  [467] Елизавета Солонченко переизбрана в должности секретаря местного отделения "Единой России" в Нижнем Новгороде
22 декабря 2016 16:24  [379] Около одной тысячи человек вступили в местное отделение "Единой России" в Нижнем Новгороде в 2016 году
21 декабря 2016 20:23  [16430] НРО "ЕР" не исключает проверки достоверности слов главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина о праве собственности на квартиры в США
21 декабря 2016 18:23  [285] Кирилл Культин возглавил местное отделение "ЕР" в Кстове Нижегородской области
Политика

"Других реальных претендентов на должность секретаря НРО "Единой России", кроме Табачникова, я не вижу", - Вадим Булавинов

23 декабря 2016 17:36  [284] Политика
Вадим Булавинов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Вадим Булавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Других реальных претендентов на должность секретаря НРО "Единой России", кроме Табачникова, я не вижу", - заявил журналистам депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов, комментируя предстоящую отчетно-выборную конференцию НРО ВПП "Единая Россия", 23 декабря 2016 года.

По его словам, результаты выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание в 2016 году "были великолепными для партии "Единая Россия". "Об этом говорят цифры – это и высокая явка, и очень высокий процент проголосовавших за "Единую Россию", причем не только в Нижегородской области, но и в стране. Но в Нижегородской области это был, наверное, лучший результат для партии за последнее десятилетие. Кроме того, тот факт, что "Единая Россия" взяла все одномандатные округа на выборах как в Госдуму, так и в Заксобрание, говорит об очень грамотном проведении предварительного голосования в мае, был достаточно серьезный отсев, и выдвинуты были наиболее сильные кандидаты, которые смогли заручиться поддержкой избирателей", - подчеркнул Булавинов.

Депутат также добавил, что и.п. секретаря НРО "Единой России" Александр Табачников "сутками контролировал все процессы, начиная с предварительного голосования и заканчивая подведением итогов в сентябре". "Он не только силы, но и душу вкладывал в то, чтобы каждый из кандидатов от "Единой России" мог активно вести агитационную кампанию, чтобы все они выходили к избирателю с грамотными программными документами, чтобы партия была представлена максимально достойно, поэтому его персональную роль в успехе "Единой России" на выборах сложно переоценить. Во многом я бы сказал, что это был мотор этой избирательной кампании, благодаря которому и достигнуты такие высокие результаты", - считает Булавинов.

Резюмируя сказанное выше, он сказал: "Считаю, что Александр Табачников более чем достойный кандидат на должность секретаря НРО "Единой России" и кроме него не вижу никаких других реальных претендентов".

Напомним, что по итогам выборов в Государственную Думу РФ VII созыва в Нижегородской области партия "Единая Россия" получила 58,15% голосов. В Законодательном собрании региона VI созыва партия увеличила свою фракцию по сравнению с предыдущим созывом на десять депутатов - с 31 до 41: по партсписку в Заксобрание прошли 16 человек, кроме того, "ЕР" победила на всех 25 одномандатных округах в области.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph