"Других реальных претендентов на должность секретаря НРО "Единой России", кроме Табачникова, я не вижу", - Вадим Булавинов Политика

Вадим Булавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"



По его словам, результаты выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание в 2016 году "были великолепными для партии "Единая Россия". "Об этом говорят цифры – это и высокая явка, и очень высокий процент проголосовавших за "Единую Россию", причем не только в Нижегородской области, но и в стране. Но в Нижегородской области это был, наверное, лучший результат для партии за последнее десятилетие. Кроме того, тот факт, что "Единая Россия" взяла все одномандатные округа на выборах как в Госдуму, так и в Заксобрание, говорит об очень грамотном проведении предварительного голосования в мае, был достаточно серьезный отсев, и выдвинуты были наиболее сильные кандидаты, которые смогли заручиться поддержкой избирателей", - подчеркнул Булавинов.



Депутат также добавил, что и.п. секретаря НРО "Единой России" Александр Табачников "сутками контролировал все процессы, начиная с предварительного голосования и заканчивая подведением итогов в сентябре". "Он не только силы, но и душу вкладывал в то, чтобы каждый из кандидатов от "Единой России" мог активно вести агитационную кампанию, чтобы все они выходили к избирателю с грамотными программными документами, чтобы партия была представлена максимально достойно, поэтому его персональную роль в успехе "Единой России" на выборах сложно переоценить. Во многом я бы сказал, что это был мотор этой избирательной кампании, благодаря которому и достигнуты такие высокие результаты", - считает Булавинов.



Резюмируя сказанное выше, он сказал: "Считаю, что Александр Табачников более чем достойный кандидат на должность секретаря НРО "Единой России" и кроме него не вижу никаких других реальных претендентов".



"Других реальных претендентов на должность секретаря НРО "Единой России", кроме Табачникова, я не вижу", - заявил журналистам депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов, комментируя предстоящую отчетно-выборную конференцию НРО ВПП "Единая Россия", 23 декабря 2016 года.По его словам, результаты выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание в 2016 году "были великолепными для партии "Единая Россия". "Об этом говорят цифры – это и высокая явка, и очень высокий процент проголосовавших за "Единую Россию", причем не только в Нижегородской области, но и в стране. Но в Нижегородской области это был, наверное, лучший результат для партии за последнее десятилетие. Кроме того, тот факт, что "Единая Россия" взяла все одномандатные округа на выборах как в Госдуму, так и в Заксобрание, говорит об очень грамотном проведении предварительного голосования в мае, был достаточно серьезный отсев, и выдвинуты были наиболее сильные кандидаты, которые смогли заручиться поддержкой избирателей", - подчеркнул Булавинов.Депутат также добавил, что и.п. секретаря НРО "Единой России" Александр Табачников "сутками контролировал все процессы, начиная с предварительного голосования и заканчивая подведением итогов в сентябре". "Он не только силы, но и душу вкладывал в то, чтобы каждый из кандидатов от "Единой России" мог активно вести агитационную кампанию, чтобы все они выходили к избирателю с грамотными программными документами, чтобы партия была представлена максимально достойно, поэтому его персональную роль в успехе "Единой России" на выборах сложно переоценить. Во многом я бы сказал, что это был мотор этой избирательной кампании, благодаря которому и достигнуты такие высокие результаты", - считает Булавинов.Резюмируя сказанное выше, он сказал: "Считаю, что Александр Табачников более чем достойный кандидат на должность секретаря НРО "Единой России" и кроме него не вижу никаких других реальных претендентов". Напомним , что по итогам выборов в Государственную Думу РФ VII созыва в Нижегородской области партия "Единая Россия" получила 58,15% голосов. В Законодательном собрании региона VI созыва партия увеличила свою фракцию по сравнению с предыдущим созывом на десять депутатов - с 31 до 41: по партсписку в Заксобрание прошли 16 человек, кроме того, "ЕР" победила на всех 25 одномандатных округах в области.

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