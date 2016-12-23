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Общество

Движение транспорта изменится в историческом центре Нижнего Новгорода во время новогодних праздников

23 декабря 2016 18:01  [647] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта изменится в историческом центре Нижнего Новгорода во время новогодних праздников. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.

В частности, изменение движения произойдет с 11:00 до 15:30 24 декабря 2016 года, а также с 23:00 31 декабря 2016 года до 03:00 1 января 2017 года.

Планируется ограничение движение транспорта по площади Горького, улице Большой Покровской (на участках от площади Горького до дома №82 по улице Большая Покровская и от площади Горького до улицы Малой Покровской), улице Максима Горького (на участках от площади Горького до улицы Ильинская и от площади Горького до улицы Студеная).

Также движение транспорта ограничат на улице Костина (на участке от площади Горького до улицы Белинского), улице Новой (на участке от площади Горького до улицы Ильинская), улице Звездинке (на участке от площади Горького до дома №5 по улице Звездинке), улице Маслякова (на участке от площади Горького до улицы Ильинской).

В это время движение транспорта будет организовано в объезд зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.

В управлении уточнили, что с 22:00 23 декабря до 11:00 24 декабря, а также с 22:00 30 декабря до 23:00 31 декабря в зоне проведения праздничных мероприятий Центр организации дорожного движения осуществит перемещение припаркованных автомобилей.

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