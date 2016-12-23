АСВ выбрало Россельхозбанк агентом для выплат вкладчикам лишившегося лицензии нижегородского "Форус Банка" Бизнес

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По данным организации, прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты возмещения вкладчикам начнутся 29 декабря. Официальные сообщения для них о месте, времени, форме и порядке приема заявлений АСВ опубликует на своем сайте, а также в газете "КП. Нижний Новгород".



В связи с тем, что "Форус Банк" является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, предусмотренного законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.



Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Для счетов ИП, которые открыты в рамках предпринимательской деятельности, погашение осуществляется в составе третьей очереди. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ РФ на 19 декабря 2016 года.







В АО "Форус Банк" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Согласно данным отчетности, по величине активов "Форус Банк" на 1 декабря 2016 года занимал 374-е место в банковской системе РФ. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выбрала АО "Россельхозбанк" агентом для выплат вкладчикам лишившегося лицензии АО "Форус Банк" (Нижний Новгород). Об этом сообщает АСВ 23 декабря 2016 года.По данным организации, прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты возмещения вкладчикам начнутся 29 декабря. Официальные сообщения для них о месте, времени, форме и порядке приема заявлений АСВ опубликует на своем сайте, а также в газете "КП. Нижний Новгород".В связи с тем, что "Форус Банк" является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, предусмотренного законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Для счетов ИП, которые открыты в рамках предпринимательской деятельности, погашение осуществляется в составе третьей очереди. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ РФ на 19 декабря 2016 года. Напомним , что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Форус Банка" 19 декабря текущего года. Такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.В АО "Форус Банк" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.Согласно данным отчетности, по величине активов "Форус Банк" на 1 декабря 2016 года занимал 374-е место в банковской системе РФ.

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