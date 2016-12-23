Снежный барс стал новым обитателем нижегородского зоопарка "Лимпопо" Общество

Снежный барс Фото: Зоопарк "Лимпопо"



Согласно информации, 24 декабря в "Лимпопо" из Перми была привезена восьмимесячная самка снежного барса. Дорогу животное перенесло хорошо, выгрузка тоже прошла благополучно. Пока снежный барс находится в закрытом помещении, чтобы адаптироваться в новых условиях.



Снежный барс стал новым обитателем нижегородского зоопарка "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.Согласно информации, 24 декабря в "Лимпопо" из Перми была привезена восьмимесячная самка снежного барса. Дорогу животное перенесло хорошо, выгрузка тоже прошла благополучно. Пока снежный барс находится в закрытом помещении, чтобы адаптироваться в новых условиях. Напомним , что в 2015 году в Нижний Новгород из Красноярска был привезен жираф по имени Радуга.

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