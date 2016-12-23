Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
24 декабря 2016 13:32  [94] Нижегородские полицейские задержали находившегося в розыске мужчину 23 декабря
24 декабря 2016 13:00  [90] Хозпостройки на площади 60 кв.метров сгорели в Ветлужском районе Нижегородской области 24 декабря
23 декабря 2016 15:52  [1128] Пострадавший от укусов нижегородской львицы тракторист пытался погладить животное, - СУ СК
23 декабря 2016 14:42  [961] Львица набросилась на залезшего в клетку сотрудника нижегородского зоопарка "Мадагаскар"
23 декабря 2016 13:20  [198] Нижегородец приговорен к 12 годам за убийство знакомой из-за рассказов о погибшем муже
23 декабря 2016 13:10  [578] Проверка проводится по факту аварии с гибелью сотрудницы ГЖД в Нижегородской области, - УГИБДД
23 декабря 2016 12:33  [244] Нижегородец подозревается в избиении до смерти приятеля из-за банковской карты
23 декабря 2016 11:13  [461] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей пенсионерки Надежды Захаровой в Богородске Нижегородской области
23 декабря 2016 11:13  [275] Суд оштрафовал на 1,3 млн рублей нижегородского бизнесмена за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев
23 декабря 2016 10:44  [238] Жительница Арзамасского района Нижегородской области подозревается в причинении смерти сожителю
Происшествия

Хозпостройки на площади 60 кв.метров сгорели в Ветлужском районе Нижегородской области 24 декабря

24 декабря 2016 13:00  [90] Происшествия
Хозпостройки на площади 60 кв.метров сгорели в Ветлужском районе Нижегородской области 24 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 24 декабря в 04:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в Ветлужском районе. В результате пожара сгорела хозяйственная постройка на площади 60 кв. метров.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 13 человек, пять единиц техники.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph