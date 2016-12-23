Хозпостройки на площади 60 кв.метров сгорели в Ветлужском районе Нижегородской области 24 декабря Происшествия

Хозпостройки на площади 60 кв.метров сгорели в Ветлужском районе Нижегородской области 24 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.



Согласно информации, 24 декабря в 04:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в Ветлужском районе. В результате пожара сгорела хозяйственная постройка на площади 60 кв. метров.



Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 13 человек, пять единиц техники.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+