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Происшествия

Нижегородские полицейские задержали находившегося в розыске мужчину 23 декабря

24 декабря 2016 13:32  [93] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские полицейские задержали находившегося в розыске мужчину 23 декабря. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Согласно информации, 23 декабря сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области задержали гражданина 1975 года рождения, находившегося в федеральном розыске за судом. Мужчина обвиняется в побоях. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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