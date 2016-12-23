Нижегородские полицейские задержали находившегося в розыске мужчину 23 декабря Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские полицейские задержали находившегося в розыске мужчину 23 декабря. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.Согласно информации, 23 декабря сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области задержали гражданина 1975 года рождения, находившегося в федеральном розыске за судом. Мужчина обвиняется в побоях. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.