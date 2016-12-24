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Происшествия

Садовый домик и надворная постройка сгорели в результате двух пожаров в Нижегородской области в ночь на 25 декабря

25 декабря 2016 11:58  [165] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Садовый домик и надворная постройка сгорели в результате двух пожаров в Нижегородской области в ночь на 25 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в 02:16 поступило сообщение о возгорании садового домика в р.п. Гидроторф Балахнинского района – там сгорел домик на площади 36 кв. м.

А ранее – около часу ночи – начался пожар в д. Скулябиха Ветлужского района – постройка сгорела на площади 18 кв. м. В 04:50 стало известно о пожаре в квартире в Лукоянове – там сгорело имущество в квартире на площади 16 кв. м. Четвертый за сутки пожар был зарегистрирован в 07:15 в Первомайске – там загорелась баня, которая в итоге и сгорела на площади 16 кв. м.

Причины пожаров устанавливаются.

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Теги:
Пожары
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