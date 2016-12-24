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Общество

Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае

25 декабря 2016 17:24  [229] Общество
Владимир Путин (Фото: официальный сайт Президента России)

Владимир Путин

Фото: официальный сайт Президента России

Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"В результате авиакатастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 26 декабря днём траура в РФ", - говорится в тексте указа.

В этот день на всей территории страны будут приспущены государственные флаги России, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Федеральному правительству совместно с органами госвласти субъектов РФ Владимир Путин поручил принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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