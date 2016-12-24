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Происшествия

Находившийся в ТУ-154 солист Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев погиб в авиакатастрофе

25 декабря 2016 20:14  [650] Происшествия
Андрей Савельев (Фото: из соцсетей)

Андрей Савельев

Фото: из соцсетей

Находившийся в ТУ-154 солист Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова Андрей Савельев погиб в авиакатастрофе 25 декабря. Об этом сообщается на официальной странице театра.

"В этом самолёте вместе с ансамблем имени Александрова летел и солист нашего театра Андрей Савельев. Наше сотрудничество продолжалось с перерывами с 1999 года. Участник множества наших эстрадных концертных программ, среди которых легендарный "ХХ век: мелодии Любви"; исполнитель партии Хозе в опере Бизе "Кармен"; Командированный в музыкально-поэтическом спектакле "Возвращение" на стихи В. Исайчева (2012). Светлая память…", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров, рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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