Находившийся в ТУ-154 солист Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев погиб в авиакатастрофе Происшествия

Андрей Савельев Фото: из соцсетей



"В этом самолёте вместе с ансамблем имени Александрова летел и солист нашего театра Андрей Савельев. Наше сотрудничество продолжалось с перерывами с 1999 года. Участник множества наших эстрадных концертных программ, среди которых легендарный "ХХ век: мелодии Любви"; исполнитель партии Хозе в опере Бизе "Кармен"; Командированный в музыкально-поэтическом спектакле "Возвращение" на стихи В. Исайчева (2012). Светлая память…", - говорится в сообщении.







Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров, рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Находившийся в ТУ-154 солист Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова Андрей Савельев погиб в авиакатастрофе 25 декабря. Об этом сообщается на официальной странице театра."В этом самолёте вместе с ансамблем имени Александрова летел и солист нашего театра Андрей Савельев. Наше сотрудничество продолжалось с перерывами с 1999 года. Участник множества наших эстрадных концертных программ, среди которых легендарный "ХХ век: мелодии Любви"; исполнитель партии Хозе в опере Бизе "Кармен"; Командированный в музыкально-поэтическом спектакле "Возвращение" на стихи В. Исайчева (2012). Светлая память…", - говорится в сообщении. Напомним , Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров, рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+