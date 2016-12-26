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Происшествия

Правительство РФ образовало комиссию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении Ту-154

26 декабря 2016 09:40  [146] Происшествия
Место крушения Ту-154 (Фото: МЧС РФ)

Место крушения Ту-154

Фото: МЧС РФ

Правительство РФ образовало комиссию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении Ту-154. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно информации, распоряжением от 25 декабря 2016 года №2820-р образована правительственная комиссия в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолёта Ту-154, которая произошла 25 декабря 2016 года в районе г. Сочи, а также содействия в ликвидации последствий этой катастрофы.

Возглавил комиссию министр транспорта РФ Максим Соколов. В ее состав также вошли представители федеральных органов исполнительной власти и губернатор Краснодарского края.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров, рано утром 25 декабря 2016 года, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

По данным МЧС на 23:53 25 декабря в районе крушения Ту-154 продолжаются поисковые работы. Всего привлечено более 3 тысяч человек и свыше 200 единиц техники. В операции задействованы силы и средства МЧС России, минобороны, Росавиации, Росморречфлота, пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.

Для обследования акватории задействованы катера МЧС, ими обследовано более 100 кв. км. С помощью авиации совершен облет секторов поиска площадью свыше 240 кв. км. Наземные поисковые группы проводят обследование береговой линии, ими обследовано свыше 10 км побережья.

В районе обнаружения обломков самолета работают водолазы и специалисты отрядов "Центроспас", центра "Лидер", которые прибыли в Сочи. Они доставили к месту крушения оборудование для проведения глубоководных работ, а так же роботехнические комплексы, гидролокаторы бокового обзора и беспилотники.

Напомним, 26 декабря в связи с авиакатастрофой объявлен траур. Также напомним, что при крушении погиб солист Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев.

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