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Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего в авиакатастрофе артиста Андрея Савельева

26 декабря 2016 11:21  [375] Общество
Андрей Савельев (Фото: из соцсетей)

Андрей Савельев

Фото: из соцсетей

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего артиста – солиста Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова Андрея Савельева. Об этом заявил глава горадминистрации Сергей Белов после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.

По его словам, оперативное совещание началось с минуты молчания. "Это большая трагедия. Помощь семье погибшего больше относится к компетенции правительства Нижегородской области, но мы также постараемся ее предоставить. Вчера мы не смогли связаться с родными Андрея Савельева, но в ближайшие дни обязательно это сделаем", - сказал сити-менеджер.

Директор департамента культуры Наталья Суханова в свою очередь сообщила, что новогодний городок на площади Горького сегодня будет работать без музыки.

Напомним, солист Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев погиб при крушении ТУ-154.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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