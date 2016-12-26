Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего в авиакатастрофе артиста Андрея Савельева Общество

Андрей Савельев Фото: из соцсетей (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего артиста – солиста Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова Андрея Савельева. Об этом заявил глава горадминистрации Сергей Белов после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.



По его словам, оперативное совещание началось с минуты молчания. "Это большая трагедия. Помощь семье погибшего больше относится к компетенции правительства Нижегородской области, но мы также постараемся ее предоставить. Вчера мы не смогли связаться с родными Андрея Савельева, но в ближайшие дни обязательно это сделаем", - сказал сити-менеджер.



Директор департамента культуры Наталья Суханова в свою очередь сообщила, что новогодний городок на площади Горького сегодня будет работать без музыки.











Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего артиста – солиста Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова Андрея Савельева. Об этом заявил глава горадминистрации Сергей Белов после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.По его словам, оперативное совещание началось с минуты молчания. "Это большая трагедия. Помощь семье погибшего больше относится к компетенции правительства Нижегородской области, но мы также постараемся ее предоставить. Вчера мы не смогли связаться с родными Андрея Савельева, но в ближайшие дни обязательно это сделаем", - сказал сити-менеджер.Директор департамента культуры Наталья Суханова в свою очередь сообщила, что новогодний городок на площади Горького сегодня будет работать без музыки. Напомним , солист Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев погиб при крушении ТУ-154. Ранее сообщалось , что Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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