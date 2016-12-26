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Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Нижегородской области 25 декабря

26 декабря 2016 11:48  [93] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять человек пострадали в ДТП в Нижегородской области 25 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 13:45 в Кстовском районе женщина-водитель, управляя Ford, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Opel.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры – трех человек госпитализировали с различными травмами, двое (в том числе мальчик 2014 года рождения) были отпущены после осмотра.

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