Нижегородская область получит 435 млн рублей из федбюджета на обеспечение льготников лекарствами в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородская область получит 435 млн рублей из федбюджета на обеспечение льготников лекарствами в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Правительства РФ.



Согласно информации, распоряжение о распределении субвенций на эти цели регионам председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 22 декабря 2016 года. Всего субъекты получат 31,609 млрд рублей, в том числе субвенция Нижегородской области составит 435,064 млн рублей.



Нижегородская область получит 435 млн рублей из федбюджета на обеспечение льготников лекарствами в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Правительства РФ.Согласно информации, распоряжение о распределении субвенций на эти цели регионам председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 22 декабря 2016 года. Всего субъекты получат 31,609 млрд рублей, в том числе субвенция Нижегородской области составит 435,064 млн рублей. Напомним , нижегородское УФАС считает необходимым аннулировать проведенную с нарушениями закона крупную закупку лекарств. Министерство здравоохранения региона – заказчик электронного аукциона, разыгрывающего право заключить контракт на оказание услуг по обеспечению региональных льготников лекарственными препаратами в 2017-2018 годах, – и Центр размещения заказа Нижегородской области признаны нарушившими закон о контрактной системе в сфере закупок. Такое решение было принято на основании проведения УФАС внепланового контрольного мероприятия

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