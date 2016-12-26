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Общество

Нижегородская администрация не исключает пересмотра маршрута перекрытия пл.Горького в новогоднюю ночь

26 декабря 2016 12:01  [147] Общество
Новогодний городок на площади Горького в Нижнем Новгороде (Фото: НИА Нижний Новгород)

Новогодний городок на площади Горького в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода не исключает пересмотра маршрута перекрытия пл.Горького и прилегающих к ней улиц в новогоднюю ночь. Об этом заявил глава администрации города Сергей Белов после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.

Он сказал, что администрация получила ряд нареканий от жителей по поводу перекрытия площади с 24 по 25 декабря. "Ситуацию проанализируем и в ближайшие день-два подумаем, как исправить недочеты", - отметил Белов.

Закрытие сквера на пл.Горького на ночь директор департамента культуры Наталья Суханова объяснила тем, что на территории площади находится много оборудования и фотозон, которые проблематично вывозить оттуда каждую ночь. "В будни площадка будет работать с 17:00 до 22:00", - пояснила Наталья Суханова.

Напомним, что администрация планировала изменить движение транспорта в районе пл.Горького с 11:00 до 15:30 24 декабря 2016 года, а также с 23:00 31 декабря 2016 года до 03:00 1 января 2017 года.

Помимо ограничения движения транспорта предполагается перемещение припаркованных автомобилей в зоне проведения праздничных мероприятий. Центр организации дорожного движения сделает это с 22:00 23 декабря до 11:00 24 декабря, а также с 22:00 30 декабря до 23:00 31 декабря.

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