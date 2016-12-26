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Политика

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов оценил работу главы города Ивана Карнилина в 2016 году на "отлично"

26 декабря 2016 12:53  [119] Политика
Сергей Белов и Иван Карнилин (Фото: НИА Нижний Новгород)

Сергей Белов и Иван Карнилин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов оценил работу главы города Ивана Карнилина в 2016 году на "отлично". Об этом Белов сообщил журналистам после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает работу Карнилина и всей городской Думы в целом за 2016 год, сити-менеджер сказал, что "на отлично". "Нам совместно удалось вернуть градостроительные полномочия, увеличить доходы бюджета. Работа велась конструктивно", - отметил он.

Напомним, что Карнилин в свою очередь оценил работу Сергея Белова удовлетворительно. "По уборке центральных дорог, например, я бы поставил ему тройку с плюсом. По внутриквартальным территориям, конечно, замечаний больше. При этом Сергей Викторович очень прибавил за год в знаниях, в опыте. Совместная работа у нас идет продуктивная, притерлись сразу", - добавил он.

Напомним, что что экс-глава Приокского района Сергей Белов избран сити-менеджером Нижнего Новгорода 23 декабря 2015 года. 24 декабря глава города Иван Карнилин подписал с Беловым соответствующий контракт. Сам Карнилин был избран главой города 7 октября 2015 года.

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