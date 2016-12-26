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Происшествия

Молодая нижегородка подозревается в убийстве мордовского организатора цирковых представлений

26 декабря 2016 13:00  [280] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Молодая нижегородка подозревается в убийстве мужчины из-за домогательств. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 26 декабря 2016 года.

Согласно информации, возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 31-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По "горячим" следам удалось установить 19-летнюю подозреваемую, которая была задержана.

По версии следствия, в ночь на 24 декабря в квартире дома по ул. Бурденко Автозаводского района Нижнего Новгород девушка ударила потерпевшего ножом в грудь, а затем скрылась.

Следователи также установили, что вечером 23 декабря мужчина поссорился со своей гражданской женой и пригласил к себе 19-летнюю знакомую, которая отдыхала вместе с ними в кафе. В ходе ссоры, начавшейся из-за его домогательств, гостья нанесла мужчине смертельное ранение. Погибший - житель Республики Мордовия, работал организатором цирковых представлений в Домах культуры и школах в разных городах РФ.

Следователи предъявили подозреваемой обвинение, вину она не признала, однако дала показания, разъяснив обстоятельства случившегося.

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