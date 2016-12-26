"Я невыездной, на новогодние праздники остаюсь в Нижнем Новгороде", - Сергей Белов Политика

Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Я невыездной, на новогодние праздники остаюсь в Нижнем Новгороде", - сказал журналистам глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.



Отвечая на вопрос о том, не в Майами ли Сергей Белов проведет новогодние праздники, сити-менеджер сказал: "В Майами я не могу, я не выездной. Остаюсь здесь, при необходимости в течение двух часов смогу приехать для оперативного решения каких-либо вопросов", - добавил он.



На вопрос о его отношении к



Напомним, что Белов находится под "Я невыездной, на новогодние праздники остаюсь в Нижнем Новгороде", - сказал журналистам глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.Отвечая на вопрос о том, не в Майами ли Сергей Белов проведет новогодние праздники, сити-менеджер сказал: "В Майами я не могу, я не выездной. Остаюсь здесь, при необходимости в течение двух часов смогу приехать для оперативного решения каких-либо вопросов", - добавил он.На вопрос о его отношении к ситуации с недвижимостью, которую руководитель некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексей Навальный приписывает Карнилину и его семье, Белов ответил так: "Пусть проверяют компетентные органы".Напомним, что Белов находится под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела по обрушению дома на ул. Самочкина. Заседание по уголовному делу продолжится 13 января 2017 года.

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