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Политика

"Я невыездной, на новогодние праздники остаюсь в Нижнем Новгороде", - Сергей Белов

26 декабря 2016 13:12  [298] Политика
Сергей Белов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Сергей Белов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Я невыездной, на новогодние праздники остаюсь в Нижнем Новгороде", - сказал журналистам глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.

Отвечая на вопрос о том, не в Майами ли Сергей Белов проведет новогодние праздники, сити-менеджер сказал: "В Майами я не могу, я не выездной. Остаюсь здесь, при необходимости в течение двух часов смогу приехать для оперативного решения каких-либо вопросов", - добавил он.

На вопрос о его отношении к ситуации с недвижимостью, которую руководитель некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексей Навальный приписывает Карнилину и его семье, Белов ответил так: "Пусть проверяют компетентные органы".

Напомним, что Белов находится под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела по обрушению дома на ул. Самочкина. Заседание по уголовному делу продолжится 13 января 2017 года.

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