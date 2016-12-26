Два человека погибли в двух ДТП в Нижегородской области 24 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в двух ДТП в Нижегородской области 24 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Первое ДТП произошло в Большемурашкинском районе. Там в 12:45 на 19-м км автодороги Большое Мурашкино – Бутурлино столкнулись LADA Granta и Suzuki. В результате погибла пассажирка LADA Granta, еще один пассажир этого же авто – мальчик 2015 года рождения – госпитализирован.Участниками второго ДТП стали "ВАЗ 2115" и Ssang Yong: в 16:40 на 491-м км автодороги Москва – Уфа в Лысковском районе водитель "ВАЗ" (стаж - два года) выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ssang Yong.Водитель и один из пассажиров "ВАЗ" госпитализированы с серьезными травмами, еще один пассажир этого же авто погиб.