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Происшествия

Два человека погибли в двух ДТП в Нижегородской области 24 декабря

26 декабря 2016 13:48  [110] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в двух ДТП в Нижегородской области 24 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Первое ДТП произошло в Большемурашкинском районе. Там в 12:45 на 19-м км автодороги Большое Мурашкино – Бутурлино столкнулись LADA Granta и Suzuki. В результате погибла пассажирка LADA Granta, еще один пассажир этого же авто – мальчик 2015 года рождения – госпитализирован.

Участниками второго ДТП стали "ВАЗ 2115" и Ssang Yong: в 16:40 на 491-м км автодороги Москва – Уфа в Лысковском районе водитель "ВАЗ" (стаж - два года) выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ssang Yong.Водитель и один из пассажиров "ВАЗ" госпитализированы с серьезными травмами, еще один пассажир этого же авто погиб.

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