НБД-Банк провел 16 образовательных тренингов и семинаров по проекту "Лидер года. Малый и средний бизнес" в 2016 году Бизнес





Согласно информации, тренинги и семинары прошли не только в Нижегородской области, но и во всех регионах присутствия НБД-Банка.



Всего в рамках проекта "Лидер года" в 2016 году их состоялось 16. Открыл год тренинг Александра Михеева "Как побеждать в переговорах", который основан на специальных практических упражнениях, во время которых участники разбирали и детально анализировали случаи из собственной практики.



Также в ряде регионов состоялся тренинг Сергея Борзова "Деньги вместо отговорок", благодаря которому участники мероприятия научились противостоять возражениям клиента и добиваться своего, превращать недовольного клиента в лояльного, распознавать все виды возражений и предупреждать их.



"Тренинги Александра Михеева и Сергея Борзова носили клубный характер и объединили не только руководителей предприятий, но и начальников и специалистов отделов продаж нескольких компаний. Клубные тренинги позволяют компаниям сделать участие их сотрудников в мероприятии более доступным", – отметил директор департамента маркетинга НБД-Банка, руководитель проекта Олег Корень.



Для собственников бизнеса и руководителей отделов продаж команда "Лидера года" провела семинар Бориса Жалило "Прорыв 1024", посвященный различным способам "продавать дорого", и семинар Дмитрия и Марины Ладных "Окопный менеджмент: как управлять уставшим персоналом", который помог владельцам предприятий и руководителям HR-отделов оценить здоровье организации и способность бизнеса к изменениям, вычислить неэффективных менеджеров и повысить их продуктивность.



Особое направление работы проекта "Лидер года" – бизнес-поездки в Китай. В этом году поездка "Новые возможности. На шаг впереди" состоялась с 16 по 25 ноября. Данному мероприятию предшествовал длительный подготовительный период. Так, чтобы ответить на самые актуальные вопросы о поездке, организаторы провели серию семинаров "Бизнес с Китаем. Секреты успеха", на которых рассказали, как выстраивать прямые отношения с китайскими фабриками, как избежать "трудностей перевода" в общении с производителями и грамотно выбирать деловых партнеров.



Во время бизнес-поездки участники посетили крупные деловые центры Поднебесной – Шэнчьжэнь, Гуанчжоу, Ухань, Жеянг, Чуджоу, осмотрели местные рынки и промышленные выставки, высокотехнологичные и кустарные производства.



"Бизнес-поездка в Китай – один из самых ярких проектов "Лидера года". Мы были первыми, кто предложил подобный формат для предпринимателей, и до сих пор наш опыт в деле организации таких поездок остается передовым", – подчеркнул начальник кредитного управления НБД-Банка Дмитрий Федюнин.



Следующее мероприятие в рамках проекта "Лидер года" – выездной тренинг в Таиланде "Дозаправка в воздухе. Идем к цели. Набираем высоту" состоится уже в январе 2017 года. Также на следующий год командой проекта запланировано около 30 тренингов и семинаров для представителей малого и среднего бизнеса. ПАО "НБД-Банк" завершил годовую сессию образовательных тренингов и семинаров в рамках собственного проекта "Лидер года. Малый и средний бизнес". Об этом сообщает пресс-служба банка 26 декабря 2016 года.Согласно информации, тренинги и семинары прошли не только в Нижегородской области, но и во всех регионах присутствия НБД-Банка.Всего в рамках проекта "Лидер года" в 2016 году их состоялось 16. Открыл год тренинг Александра Михеева "Как побеждать в переговорах", который основан на специальных практических упражнениях, во время которых участники разбирали и детально анализировали случаи из собственной практики.Также в ряде регионов состоялся тренинг Сергея Борзова "Деньги вместо отговорок", благодаря которому участники мероприятия научились противостоять возражениям клиента и добиваться своего, превращать недовольного клиента в лояльного, распознавать все виды возражений и предупреждать их."Тренинги Александра Михеева и Сергея Борзова носили клубный характер и объединили не только руководителей предприятий, но и начальников и специалистов отделов продаж нескольких компаний. Клубные тренинги позволяют компаниям сделать участие их сотрудников в мероприятии более доступным", – отметил директор департамента маркетинга НБД-Банка, руководитель проекта Олег Корень.Для собственников бизнеса и руководителей отделов продаж команда "Лидера года" провела семинар Бориса Жалило "Прорыв 1024", посвященный различным способам "продавать дорого", и семинар Дмитрия и Марины Ладных "Окопный менеджмент: как управлять уставшим персоналом", который помог владельцам предприятий и руководителям HR-отделов оценить здоровье организации и способность бизнеса к изменениям, вычислить неэффективных менеджеров и повысить их продуктивность.Особое направление работы проекта "Лидер года" – бизнес-поездки в Китай. В этом году поездка "Новые возможности. На шаг впереди" состоялась с 16 по 25 ноября. Данному мероприятию предшествовал длительный подготовительный период. Так, чтобы ответить на самые актуальные вопросы о поездке, организаторы провели серию семинаров "Бизнес с Китаем. Секреты успеха", на которых рассказали, как выстраивать прямые отношения с китайскими фабриками, как избежать "трудностей перевода" в общении с производителями и грамотно выбирать деловых партнеров.Во время бизнес-поездки участники посетили крупные деловые центры Поднебесной – Шэнчьжэнь, Гуанчжоу, Ухань, Жеянг, Чуджоу, осмотрели местные рынки и промышленные выставки, высокотехнологичные и кустарные производства."Бизнес-поездка в Китай – один из самых ярких проектов "Лидера года". Мы были первыми, кто предложил подобный формат для предпринимателей, и до сих пор наш опыт в деле организации таких поездок остается передовым", – подчеркнул начальник кредитного управления НБД-Банка Дмитрий Федюнин.Следующее мероприятие в рамках проекта "Лидер года" – выездной тренинг в Таиланде "Дозаправка в воздухе. Идем к цели. Набираем высоту" состоится уже в январе 2017 года. Также на следующий год командой проекта запланировано около 30 тренингов и семинаров для представителей малого и среднего бизнеса.

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