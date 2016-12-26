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Происшествия

Автомобиль насмерть сбил 15-летнюю девушку на "зебре" в Нижегородской области 26 декабря

26 декабря 2016 13:58  [842] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль насмерть сбил 15-летнюю девушку на "зебре" в Нижегородской области 26 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, ДТП было зарегистрировано на автодороге Нижний Новгород – Саратов. Проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не оборудованному дополнительным освещением, переходили две девушки 15 и 20 лет.

"Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель в условиях недостаточной видимости не заметил девушек. В результате 15-летняя девушка погибла, а её подруга попала в больницу", - говорится в сообщении.

В УГИБДД подчеркнули, что происшествия можно было бы избежать, если бы потерпевшие прикрепили к своим одеждам светоотражатели. "Стоит отметить, что с 1 сентября 2015 года действует правило, предписывающее пешеходам вне населённых пунктов в обязательном порядке иметь на одежде светоотражающие элементы – фликеры", - резюмируется в сообщении.

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Теги:
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