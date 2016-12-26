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Общество

Инспекторы Керженского заповедника оштрафовали двух местных жителей за незаконную ловлю рыбы

26 декабря 2016 14:42  [133] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Инспекторы Керженского заповедника в Нижегородской области оштрафовали двух местных жителей за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщает пресс-служба заповедника 26 декабря 2016 года.

Согласно информации, в середине декабря оперативная группа госинспекции заповедника на озере Сиротинное в ночное время задержала двух граждан, которые незаконно рыбачили. Кроме того, они применяли запрещенное орудие лова - остроги. Нарушителями оказались жители поселка Рустай Борского городского округа.

"Природным комплексам заповедника нанесен ущерб на сумму более 11 тысяч рублей, с помощью остроги граждане добыли семнадцать экземпляров рыб породы щука и окунь", - говорится в сообщении.

В заповеднике пояснили, что из-за ледяного покрова рыба испытывает острое кислородное голодание, поэтому устремляется к незамерзающим ключам и искусственно пробитым полыньям, где ее может поджидать опасность в виде браконьерских орудий лова - сетей, нарот, острог. "При таком браконьерском промысле гибнут в основном молодь рыб, которая могла бы составить основу будущих популяций", - подчеркнули в пресс-службе.

На нарушителей режима заповедника составлен административный протокол, орудия совершения правонарушения и незаконно добытая продукция природопользования изъяты.

"В действиях задержанных усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 256 ч. 1 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях), материалы переданы в органы внутренних дел, решается вопрос о возбуждении уголовного производства", - резюмируется в сообщении.

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