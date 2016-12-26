Инспекторы Керженского заповедника оштрафовали двух местных жителей за незаконную ловлю рыбы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Инспекторы Керженского заповедника в Нижегородской области оштрафовали двух местных жителей за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщает пресс-служба заповедника 26 декабря 2016 года.Согласно информации, в середине декабря оперативная группа госинспекции заповедника на озере Сиротинное в ночное время задержала двух граждан, которые незаконно рыбачили. Кроме того, они применяли запрещенное орудие лова - остроги. Нарушителями оказались жители поселка Рустай Борского городского округа."Природным комплексам заповедника нанесен ущерб на сумму более 11 тысяч рублей, с помощью остроги граждане добыли семнадцать экземпляров рыб породы щука и окунь", - говорится в сообщении.В заповеднике пояснили, что из-за ледяного покрова рыба испытывает острое кислородное голодание, поэтому устремляется к незамерзающим ключам и искусственно пробитым полыньям, где ее может поджидать опасность в виде браконьерских орудий лова - сетей, нарот, острог. "При таком браконьерском промысле гибнут в основном молодь рыб, которая могла бы составить основу будущих популяций", - подчеркнули в пресс-службе.На нарушителей режима заповедника составлен административный протокол, орудия совершения правонарушения и незаконно добытая продукция природопользования изъяты."В действиях задержанных усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 256 ч. 1 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях), материалы переданы в органы внутренних дел, решается вопрос о возбуждении уголовного производства", - резюмируется в сообщении.