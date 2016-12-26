Синоптики прогнозируют переходящие в мокрый снег снегопады в Нижегородской области 27-28 декабря 2016 года. Об этом сообщает гидрометцентр.
Согласно информации, погодные условия на территории региона будут определять теплые атлантические воздушные массы. Максимальная температура воздуха днем 26 декабря составит -1…-2°С, ночью - до -4°С, по области - до -7°С. Местами возможен кратковременный снег, будет скользко.
27 и 28 декабря под влиянием атмосферного фронта прогнозируются снегопады, переходящие в мокрый снег, гололеды. При юго-западных ветрах по-прежнему облачно и тепло: в дневные часы -1…-3°С, минимальные значения ночью будут -5…-8°С. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица.
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