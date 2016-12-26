Александр Табачников переизбран секретарем НРО "Единой России" Политика

Александр Табачников Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Александр Табачников переизбран секретарем нижегородского регионального отделения"Единой России". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с отчетно-выборной конференции регионального отделения партии 26 декабря 2016 года.



Конференции проводятся в ЕР каждые пять лет. На них переизбирается руководство, начиная с первичных отделений партии, независимо от того, когда оно было назначено. Согласно уставу партии, меньше двух кандидатур на голосование выдвигать нельзя.



Президиум "Единой России"



По итогам тайного голосования Табачников получил 186 голосов, Носкова - 13.







Александр Табачников переизбран секретарем нижегородского регионального отделения"Единой России". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с отчетно-выборной конференции регионального отделения партии 26 декабря 2016 года.Конференции проводятся в ЕР каждые пять лет. На них переизбирается руководство, начиная с первичных отделений партии, независимо от того, когда оно было назначено. Согласно уставу партии, меньше двух кандидатур на голосование выдвигать нельзя.Президиум "Единой России" рекомендовал кандидатуры действующего секретаря нижегородского регионального отделения партии, зампредседателя ЗС НО Александра Табачникова и советника губернатора Нижегородской области Ольги Носковой . Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, присутствующий на конференции, высказался в пользу действующего секретаря НРО.По итогам тайного голосования Табачников получил 186 голосов, Носкова - 13. Напомним , что те же кандидатуры были рекомендованы президиумом и 27 сентября 2016 года, тогда за Носкову было отдано 22 голоса, за Табачникова – 155. Напомним также , что Александр Табачников был официально представлен в качестве и.о. секретаря НРО "Единой России" в январе 2016 года после того, как ушел в отставку Артем Кавинов.

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