Новогорьковская ТЭЦ нижегородского филиала Группы "Т Плюс" празднует 60-летие Общество





Строительство ТЭЦ началось в 1952 году для обеспечения электрической и тепловой энергией возводившихся в те же годы крупного нефтеперерабатывающего завода (в настоящее время - ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез") и города нефтехимиков Кстова. 25 декабря 1956 года на станции введены в эксплуатацию два первых турбогенератора и два котлоагрегата Новогорьковской ТЭЦ.



Строительство первой очереди станции завершилось в 1960 году. В связи с активным развитием предприятий кстовского промышленного узла сразу после пуска станции принято решение о ее расширении. Строительство второй очереди Новогорьковской ТЭЦ завершилось в 1968 году, в сложных условиях экономических перемен в стране в 1988-1991 годах на станции вводилось в работу оборудование третьей очереди.



Новый этап в развитии ТЭЦ наступил с пуском в декабре 2014 года



Ввод нового энергоблока создал энергетическую базу для дальнейшего развития кстовского нефтехимического кластера. Благодаря пуску нового высокоэффективного оборудования значительно выросло общее количество электроэнергии, вырабатываемой в регионе и сократилась его энергодефицитность.



На состоявшемся в Кстово 23 декабря 2016 года торжественном мероприятии, посвященном юбилею станции и Дню энергетика, коллектив и ветеранов Новогорьковской ТЭЦ поздравляли президент Группы "Т Плюс" Андрей Вагнер, директор Нижегородского филиала компании Александр Фролов, глава администрации Кстовского муниципального района Кирилл Культин.



"Мы гордимся своей станцией, ее славной историей, тем, что сегодня это самое передовое генерирующее предприятие региона, флагман нижегородской энергетики. За прошедшие десятилетия на Новогорьковской ТЭЦ было воспитано несколько поколений первоклассных специалистов. Коллектив станции умело решает возложенные на него ответственные задачи, обеспечивая надежное энергоснабжение своих потребителей", - сказал технический директор - главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Сергей Медведев.



СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, а также АО "Нижегородские коммунальные системы". ПАО "Т Плюс" имеет статус единой теплоснабжающей организации в Дзержинске и Кстово.



Новогорьковская ТЭЦ работает в Кстове. Установленная электрическая мощность - 548,3 МВт, установленная тепловая мощность - 626 Гкал/ч. Новогорьковская ТЭЦ нижегородского филиала Группы "Т Плюс" празднует 60-летие. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала "Т Плюс" 26 декабря 2016 года.Строительство ТЭЦ началось в 1952 году для обеспечения электрической и тепловой энергией возводившихся в те же годы крупного нефтеперерабатывающего завода (в настоящее время - ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез") и города нефтехимиков Кстова. 25 декабря 1956 года на станции введены в эксплуатацию два первых турбогенератора и два котлоагрегата Новогорьковской ТЭЦ.Строительство первой очереди станции завершилось в 1960 году. В связи с активным развитием предприятий кстовского промышленного узла сразу после пуска станции принято решение о ее расширении. Строительство второй очереди Новогорьковской ТЭЦ завершилось в 1968 году, в сложных условиях экономических перемен в стране в 1988-1991 годах на станции вводилось в работу оборудование третьей очереди.Новый этап в развитии ТЭЦ наступил с пуском в декабре 2014 года двух блоков современных парогазовых установок суммарной мощностью 343,3 МВт. Их строительство продолжалось два года и стало одним из крупнейших по мощности проектов масштабной инвестиционной программы Группы "Т Плюс". Инвестиции в проект составили 11,8 млрд рублей.Ввод нового энергоблока создал энергетическую базу для дальнейшего развития кстовского нефтехимического кластера. Благодаря пуску нового высокоэффективного оборудования значительно выросло общее количество электроэнергии, вырабатываемой в регионе и сократилась его энергодефицитность.На состоявшемся в Кстово 23 декабря 2016 года торжественном мероприятии, посвященном юбилею станции и Дню энергетика, коллектив и ветеранов Новогорьковской ТЭЦ поздравляли президент Группы "Т Плюс" Андрей Вагнер, директор Нижегородского филиала компании Александр Фролов, глава администрации Кстовского муниципального района Кирилл Культин."Мы гордимся своей станцией, ее славной историей, тем, что сегодня это самое передовое генерирующее предприятие региона, флагман нижегородской энергетики. За прошедшие десятилетия на Новогорьковской ТЭЦ было воспитано несколько поколений первоклассных специалистов. Коллектив станции умело решает возложенные на него ответственные задачи, обеспечивая надежное энергоснабжение своих потребителей", - сказал технический директор - главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Сергей Медведев.СПРАВКА:В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, а также АО "Нижегородские коммунальные системы". ПАО "Т Плюс" имеет статус единой теплоснабжающей организации в Дзержинске и Кстово.Новогорьковская ТЭЦ работает в Кстове. Установленная электрическая мощность - 548,3 МВт, установленная тепловая мощность - 626 Гкал/ч.

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