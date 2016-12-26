Политсовет НРО "Единой России" обновился почти на четверть Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Политсовет нижегородского регионального отделения (НРО) "Единой России" обновился почти на четверть. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с отчетно-выборной конференции регионального отделения партии 26 декабря 2016 года.



Конференции проводятся в ЕР каждые пять лет. На них переизбирается руководство и политсоветы, начиная с первичных отделений партии, независимо от того, когда они были назначены.



Всего в региональном политсовете 80 человек, из них 17 – новые. Выведены из политсовета замгубернатора Нижегородской области Владимир Иванов, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Валерий Осокин и Николай Шкилев.



За каждого члена политсовета делегаты голосовали отдельно. Практически за всех было проголосовано единогласно (189 голосов) или с одним-двумя голосами против. Больше всего голосов против получили экс-глава Нижнего Новгорода, зампред ЗС НО Олег Сорокин и сенатор от ЗС НО в Совете Федерации Александр Вайнберг, против которых проголосовали пять и десять человек соответственно.



В обновленный политсовет вошли: депутаты Госдумы Артем Кавинов и Денис Москвин; депутаты Заксобрания Нижегородской области Наталья Смотракова, Игорь Тюрин, Василий Суханов, Владимир Солдатенков, Александр Глушков; глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, депутаты Гордумы: Николай Ингликов, Александр Котельников, Дмитрий Кузин. Кроме того, в него вошли: Филипп Фарбер, Денис Бакиев, Маргарита Банникова, Алексей Бобров, Алексей Кириллов, Станислав Прокопович.



Из прежнего состава политсовета в новый включены: Шамиль Аляутдинов, Валерий Анисимов, Владимир Аношкин, Валерий Антипов, Роман Антонов, Александр Вайнберг, Алексей Власкин, Юрий Балашов, Дмитрий Барыкин, Сергей Бочаров, Вадим Булавинов, Константин Галкин, Алексей Голубев, Вадим Жук, Олег Заварзин, Роман Зайцев, Сергей Зуденков, Екатерина Казакова, Николай Калинин, Иван Калмыков, Кирилл Карташев, Александр Кобяков, Игорь Кораллов,Роман Кошелев.Николай Кривошеев, Олег Лавричев, Вячеслав Лазарев, Михаил Ларин, Евгений Лебедев, Сергей Лисин, Виктор Лунин, Роман Любарский, Александр Лунин, ДмитрийМалухие, Алексей Малышев, Надежда Мельникова, Анатолий Мигунов, Евгений Морозов, ИгорьНагорный, Ольга Носкова, Александр Орехов, Владимир Паков, Владимир Панов, Николай Пугин, Сергей Рыбаков, Дмитрий Сватковский, Игорь Седых, Елизавета Солонченко, Олег Сорокин, Роман Стронгин, Александр Табачников, Александр Цопов, Валерий Шанцев, Николай Чичков, Александр Щелоков, Ольга Щетинина, Олег Шавин, Владимир Шанин, Михаил Шаров, Александр Шаронов, Анатолий Шилин, Владимир Шмаков, Василий Шупранов.



Политсовет нижегородского регионального отделения (НРО) "Единой России" обновился почти на четверть. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с отчетно-выборной конференции регионального отделения партии 26 декабря 2016 года.Конференции проводятся в ЕР каждые пять лет. На них переизбирается руководство и политсоветы, начиная с первичных отделений партии, независимо от того, когда они были назначены.Всего в региональном политсовете 80 человек, из них 17 – новые. Выведены из политсовета замгубернатора Нижегородской области Владимир Иванов, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Валерий Осокин и Николай Шкилев.За каждого члена политсовета делегаты голосовали отдельно. Практически за всех было проголосовано единогласно (189 голосов) или с одним-двумя голосами против. Больше всего голосов против получили экс-глава Нижнего Новгорода, зампред ЗС НО Олег Сорокин и сенатор от ЗС НО в Совете Федерации Александр Вайнберг, против которых проголосовали пять и десять человек соответственно.В обновленный политсовет вошли: депутаты Госдумы Артем Кавинов и Денис Москвин; депутаты Заксобрания Нижегородской области Наталья Смотракова, Игорь Тюрин, Василий Суханов, Владимир Солдатенков, Александр Глушков; глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, депутаты Гордумы: Николай Ингликов, Александр Котельников, Дмитрий Кузин. Кроме того, в него вошли: Филипп Фарбер, Денис Бакиев, Маргарита Банникова, Алексей Бобров, Алексей Кириллов, Станислав Прокопович.Из прежнего состава политсовета в новый включены: Шамиль Аляутдинов, Валерий Анисимов, Владимир Аношкин, Валерий Антипов, Роман Антонов, Александр Вайнберг, Алексей Власкин, Юрий Балашов, Дмитрий Барыкин, Сергей Бочаров, Вадим Булавинов, Константин Галкин, Алексей Голубев, Вадим Жук, Олег Заварзин, Роман Зайцев, Сергей Зуденков, Екатерина Казакова, Николай Калинин, Иван Калмыков, Кирилл Карташев, Александр Кобяков, Игорь Кораллов,Роман Кошелев.Николай Кривошеев, Олег Лавричев, Вячеслав Лазарев, Михаил Ларин, Евгений Лебедев, Сергей Лисин, Виктор Лунин, Роман Любарский, Александр Лунин, ДмитрийМалухие, Алексей Малышев, Надежда Мельникова, Анатолий Мигунов, Евгений Морозов, ИгорьНагорный, Ольга Носкова, Александр Орехов, Владимир Паков, Владимир Панов, Николай Пугин, Сергей Рыбаков, Дмитрий Сватковский, Игорь Седых, Елизавета Солонченко, Олег Сорокин, Роман Стронгин, Александр Табачников, Александр Цопов, Валерий Шанцев, Николай Чичков, Александр Щелоков, Ольга Щетинина, Олег Шавин, Владимир Шанин, Михаил Шаров, Александр Шаронов, Анатолий Шилин, Владимир Шмаков, Василий Шупранов. Напомним также , что на сегодняшнем заседании Александр Табачников переизбран секретарем НРО "Единой России".

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