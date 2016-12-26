Алексей Тарасов: "Исполнение живой музыки создает особую атмосферу, которая действительно объединяет людей" Культура и отдых

Алексей Тарасов Фото: из личного архива Алексея Тарасова (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) В 2016 году исполнилось восемь лет нижегородскому музыкальному коллективу "Ailerons Band". За эти годы коллектив успел не только сыграть на всех самых крупных площадках Нижнего Новгорода, но и освоил несколько необычных инструментов: маримбу и виброфон, которые придают коллективу совершенно оригинальное звучание. В преддверии нового года лидер коллектива Алексей Тарасов рассказал НИА "Нижний Новгород" об истории, настоящем и будущем музыкального бэнда



- Алексей, расскажите об истории создания вашего музыкального коллектива?



- Меня сподвигло к созданию коллектива внутреннее желание, которое, как оказалось, было во мне с самого детства и наконец реализовалось именно таким образом. Все началось со школьных времен, когда у нас был вокально-инструментальный кружок, в котором имелись инструменты и нужное оборудование. Потом я ушел в армию, и там тоже так сложилось, что я стал участвовать в ансамбле, мы давали концерты и достаточно много времени уделяли музыке. А потом увлечение приобрело более серьезный характер. Вся эта деятельность настолько меня поглотила, что я решил найти единомышленников, мы попробовали создать проект. Впоследствии состав бэнда менялся не один раз. Сейчас в основном составе четыре человека. Есть еще несколько музыкантов для дополнительных проектов. У нас, пожалуй, вполне стандартный набор инструментов: гитары, барабаны, клавишные и гитара-соло.



- Есть ли у вас название? Когда вы начали свою музыкальную деятельность?



- Название менялось несколько раз и вот мы пришли к выводу, что лучшим стало то, которое и по сей день носит коллектив: "Ailerons Band". Его история созвучна с той деятельностью, которой занимается часть нашего коллектива - с авиастроением. Слово элерон означает руль, что является отчасти символичным. Мы начали выступать в 2008 году. Тогда сформировался более или менее состоявшийся коллектив, и с тех пор мы стараемся постоянно развиваться и экспериментировать: у нас в арсенале есть маримба, виброфон, скрипка. Пытаемся их включить в общее звучание или даже сделать отдельный проект в будущем. Мы не стараемся ограничивать себя какими-то рамками, выбирая узкий музыкальный ряд. Мы играем то, что нам нравится. Чаще всего, это музыка 80-90х годов. Она более акцентирована в нашем репертуаре, так как, на мой взгляд, несет какую-то особую энергию. Например, мой любимый коллектив - это "Синяя птица". Я действительно их считаю мастерами эстрады того времени.



- Вы сами играете или поете?



- Я играю на трех инструментах: на барабанах, гитаре и бас-гитаре. Мы играем как каверы, так и что-то свое. По сути, на данный момент создан целый альбом песен, которые родились внутри нашего коллектива. В них авторское все: и слова, и музыка. Это такой маленький эксперимент для своих, который, я надеюсь, со временем увидит свет. Уверен, нашим слушателям это придется по вкусу. Мы с одинаковым уважением и любовью относимся к любой аудитории. Везде стараешься сразу же проникнуться атмосферой в зале. Когда-то мы играли в школе для детей, поняли, что школьники – очень благодарная аудитория. Сразу вспоминаются свои школьные времена, и то, как у меня самого горели глаза.



- Мешает или помогает отсутствие профильного музыкального образования?



- Не сказал бы, что мешает, но приходится самостоятельно навёрстывать многие моменты, которые изучаются детьми в музыкальной школе. Но во мне всегда было какое-то внутреннее рвение, которое помогало осваивать музыку значительно быстрее, чем обычно. Наверное, это и называется в народе божья искра. Я всегда играл не ради того, чтобы совершенствовать технику, а просто потому что любил это делать. Мне нравилось видеть глаза и реакцию людей. Все начиналось в ребячестве с игры на гитаре, а потом продолжилось в виде выступлений в школах и стало расти как снежный ком.



- Есть ли у вас сценические костюмы?



- Мы подошли к выбору костюмов со всей ответственностью. Наш коллектив старается соответствовать тому направлению, в котором играем. То есть это не один костюм на все времена, это целая система, ведь надо подобрать уместный к торжеству костюм. У нас нет отдельного дизайнера. Мы стараемся спрашивать мнение друг друга, ну и конечно, прекрасной половины и выдерживать единый стиль. Ничего сложного в этом нет, было бы желание.



- До сих пор волнуетесь перед выходом на сцену?



- Да! Всегда! Нет такого артиста, который бы не волновался. От первого выхода зависит то, как ты расположишь к себе слушателей. Обычно так бывает, что одна-две песни – и наша публика уже раскрепощается. Мы постарались сделать акцент на отечественной музыке, зная, что это нравится слушателям, да и нам доставляет удовольствие играть именно такую музыку. Вообще репертуар – это всегда дело решаемое, так как при подготовке выступлений мы отталкиваемся от интересов своих же слушателей заказчиков. Иногда подготовка к концерту становится почти экстремальной. Потому что в короткий срок, например, надо разучить, пропеть, подготовить английский текст. Для меня это достаточно сложно, но это лишний повод еще лучше учиться. Текст на музыку запоминать чуть проще. Для меня он сразу звучит.



- Где вы успели выступить за эти годы?



- Мы неоднократно сотрудничали с администрацией города и области в разных проектах, в том числе общегородских праздниках и памятных датах. Неоднократно посещали больницы, детские дома, ездили к ветеранам. Нам нравятся такие мероприятия. Я делаю акцент в сторону живого исполнения, живой игры, потому что только так достигается особая атмосфера, которая действительно объединяет людей. И я очень уважаю тех артистов, которые не боятся выступать вживую. У нас также были и гастроли по области. Иногда даже в действительно экстремальных условиях. Самое запоминающееся выступление – это исполнение в кузове КАМАЗа. Мы играли на улице в холоде (был ноябрь). Немели пальцы, но было так много адреналина и удовольствия, что все с лихвой окупилось. В таких условиях самое главное – настрой. Нужно уметь поддержать свой коллектив и научить отбрасывать лишнее, сосредотачиваться на самом главном - на музыке. Больше нам нравится играть на открытых площадках. Здесь проще отстроить звук и аудитория, как правило, всегда благодарная. Таким образом, мы можем донести нашу музыку до самых разных людей.



- Случались ли с вами курьезные моменты на выступлениях?



- Да, однажды я вышел на сцену, мы начали играть и вдруг видим, что нашего барабанщика нет за установкой, а песня уже началась. Ну, куда деваться? Музыканты уже играют. Я пою. И тут он появляется так эффектно, что выглядело это, будто так все и было продумано. Таких моментов в карьере артиста не избежать, главное не растеряться.



- Где можно увидеть и услышать ваш коллектив?



- Мы доделываем свой



- Приходится ли осваивать новые инструменты?



- В настоящий момент я обучаюсь игре на губной гармошке. Это очень необычный инструмент, который, как мне кажется, может внести разнообразие в и обогатить наше звучание. У нашего коллектива есть мысли реализовать необычный проект: соединить классическую музыку со звучанием нашего набора инструментов. Это сложно, но позволяет существенно расширить музыкальный вкус и кругозор. Наш коллектив удерживает вместе тяга к музыке. Даже когда мы находимся дома, мы частенько разучиваем партии, репетируем поодиночке. Очень важно, чтобы в этом поддерживала семья.



- Есть ли у вас планы на 2017 год?



- Я хочу, во-первых, поздравить нижегородцев и пожелать всем, чтобы в новом году все мечты сбывались. А мы, в свою очередь, постараемся реализовать проекты, о которых я уже рассказывал и чаще радовать нашу публику живой музыкой и выступлениями. Мы открыты для сотрудничества и готовы поддерживать любые интересные творческие планы.



Промо группы можно посмотреть здесь. В 2016 году исполнилось восемь лет нижегородскому музыкальному коллективу "Ailerons Band". За эти годы коллектив успел не только сыграть на всех самых крупных площадках Нижнего Новгорода, но и освоил несколько необычных инструментов: маримбу и виброфон, которые придают коллективу совершенно оригинальное звучание. В преддверии нового года лидер коллектива Алексей Тарасов рассказал НИА "Нижний Новгород" об истории, настоящем и будущем музыкального бэнда- Меня сподвигло к созданию коллектива внутреннее желание, которое, как оказалось, было во мне с самого детства и наконец реализовалось именно таким образом. Все началось со школьных времен, когда у нас был вокально-инструментальный кружок, в котором имелись инструменты и нужное оборудование. Потом я ушел в армию, и там тоже так сложилось, что я стал участвовать в ансамбле, мы давали концерты и достаточно много времени уделяли музыке. А потом увлечение приобрело более серьезный характер. Вся эта деятельность настолько меня поглотила, что я решил найти единомышленников, мы попробовали создать проект. Впоследствии состав бэнда менялся не один раз. Сейчас в основном составе четыре человека. Есть еще несколько музыкантов для дополнительных проектов. У нас, пожалуй, вполне стандартный набор инструментов: гитары, барабаны, клавишные и гитара-соло.- Название менялось несколько раз и вот мы пришли к выводу, что лучшим стало то, которое и по сей день носит коллектив: "Ailerons Band". Его история созвучна с той деятельностью, которой занимается часть нашего коллектива - с авиастроением. Слово элерон означает руль, что является отчасти символичным. Мы начали выступать в 2008 году. Тогда сформировался более или менее состоявшийся коллектив, и с тех пор мы стараемся постоянно развиваться и экспериментировать: у нас в арсенале есть маримба, виброфон, скрипка. Пытаемся их включить в общее звучание или даже сделать отдельный проект в будущем. Мы не стараемся ограничивать себя какими-то рамками, выбирая узкий музыкальный ряд. Мы играем то, что нам нравится. Чаще всего, это музыка 80-90х годов. Она более акцентирована в нашем репертуаре, так как, на мой взгляд, несет какую-то особую энергию. Например, мой любимый коллектив - это "Синяя птица". Я действительно их считаю мастерами эстрады того времени.- Я играю на трех инструментах: на барабанах, гитаре и бас-гитаре. Мы играем как каверы, так и что-то свое. По сути, на данный момент создан целый альбом песен, которые родились внутри нашего коллектива. В них авторское все: и слова, и музыка. Это такой маленький эксперимент для своих, который, я надеюсь, со временем увидит свет. Уверен, нашим слушателям это придется по вкусу. Мы с одинаковым уважением и любовью относимся к любой аудитории. Везде стараешься сразу же проникнуться атмосферой в зале. Когда-то мы играли в школе для детей, поняли, что школьники – очень благодарная аудитория. Сразу вспоминаются свои школьные времена, и то, как у меня самого горели глаза.- Не сказал бы, что мешает, но приходится самостоятельно навёрстывать многие моменты, которые изучаются детьми в музыкальной школе. Но во мне всегда было какое-то внутреннее рвение, которое помогало осваивать музыку значительно быстрее, чем обычно. Наверное, это и называется в народе божья искра. Я всегда играл не ради того, чтобы совершенствовать технику, а просто потому что любил это делать. Мне нравилось видеть глаза и реакцию людей. Все начиналось в ребячестве с игры на гитаре, а потом продолжилось в виде выступлений в школах и стало расти как снежный ком.- Мы подошли к выбору костюмов со всей ответственностью. Наш коллектив старается соответствовать тому направлению, в котором играем. То есть это не один костюм на все времена, это целая система, ведь надо подобрать уместный к торжеству костюм. У нас нет отдельного дизайнера. Мы стараемся спрашивать мнение друг друга, ну и конечно, прекрасной половины и выдерживать единый стиль. Ничего сложного в этом нет, было бы желание.- Да! Всегда! Нет такого артиста, который бы не волновался. От первого выхода зависит то, как ты расположишь к себе слушателей. Обычно так бывает, что одна-две песни – и наша публика уже раскрепощается. Мы постарались сделать акцент на отечественной музыке, зная, что это нравится слушателям, да и нам доставляет удовольствие играть именно такую музыку. Вообще репертуар – это всегда дело решаемое, так как при подготовке выступлений мы отталкиваемся от интересов своих же слушателей заказчиков. Иногда подготовка к концерту становится почти экстремальной. Потому что в короткий срок, например, надо разучить, пропеть, подготовить английский текст. Для меня это достаточно сложно, но это лишний повод еще лучше учиться. Текст на музыку запоминать чуть проще. Для меня он сразу звучит.- Мы неоднократно сотрудничали с администрацией города и области в разных проектах, в том числе общегородских праздниках и памятных датах. Неоднократно посещали больницы, детские дома, ездили к ветеранам. Нам нравятся такие мероприятия. Я делаю акцент в сторону живого исполнения, живой игры, потому что только так достигается особая атмосфера, которая действительно объединяет людей. И я очень уважаю тех артистов, которые не боятся выступать вживую. У нас также были и гастроли по области. Иногда даже в действительно экстремальных условиях. Самое запоминающееся выступление – это исполнение в кузове КАМАЗа. Мы играли на улице в холоде (был ноябрь). Немели пальцы, но было так много адреналина и удовольствия, что все с лихвой окупилось. В таких условиях самое главное – настрой. Нужно уметь поддержать свой коллектив и научить отбрасывать лишнее, сосредотачиваться на самом главном - на музыке. Больше нам нравится играть на открытых площадках. Здесь проще отстроить звук и аудитория, как правило, всегда благодарная. Таким образом, мы можем донести нашу музыку до самых разных людей.- Да, однажды я вышел на сцену, мы начали играть и вдруг видим, что нашего барабанщика нет за установкой, а песня уже началась. Ну, куда деваться? Музыканты уже играют. Я пою. И тут он появляется так эффектно, что выглядело это, будто так все и было продумано. Таких моментов в карьере артиста не избежать, главное не растеряться.- Мы доделываем свой сайт , на котором будет масса интересной информации. Мы обычная кавер-команда, не даем широких концертов, но делаем то, что всем по душе. Музыка, это как спорт – способствует формированию положительного взгляда на жизнь, делает нас добрее, интереснее. Раньше как было? Все ходили в театр, занимались спортом, учились в музыкальной школе. Сейчас стало проще получать знания, но к ним стремится меньше людей, чем во времена моего детства. В настоящий момент я не вижу себя без музыки. Я готов играть где угодно, даже если я не буду выступать для широкой аудитории.- В настоящий момент я обучаюсь игре на губной гармошке. Это очень необычный инструмент, который, как мне кажется, может внести разнообразие в и обогатить наше звучание. У нашего коллектива есть мысли реализовать необычный проект: соединить классическую музыку со звучанием нашего набора инструментов. Это сложно, но позволяет существенно расширить музыкальный вкус и кругозор. Наш коллектив удерживает вместе тяга к музыке. Даже когда мы находимся дома, мы частенько разучиваем партии, репетируем поодиночке. Очень важно, чтобы в этом поддерживала семья.- Я хочу, во-первых, поздравить нижегородцев и пожелать всем, чтобы в новом году все мечты сбывались. А мы, в свою очередь, постараемся реализовать проекты, о которых я уже рассказывал и чаще радовать нашу публику живой музыкой и выступлениями. Мы открыты для сотрудничества и готовы поддерживать любые интересные творческие планы.

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