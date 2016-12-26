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Политика

Численность НРО "Единой России" превысила 43 тысячи человек на конец 2016 года

26 декабря 2016 17:56  [16] Политика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Численность НРО "Единой России" превысила 43 тысячи человек на конец 2016 года. Об этом сообщил переизбранный секретарь НРО "Единой России" Александр Табачников на отчетно-выборной конференции 26 декабря 2016 года.

Он отметил, в 2012-2016 годах число членов регионального отделения партии выросло на четыре тысячи человек и составило 43,3 тысяч человек.

"Самой объективной оценкой работы партии в регионе стали результаты выборов в Законодательное собрание и Государственную Думу осенью 2016 года. В региональном парламенте по итогам выборов фракция единороссов увеличилась на четверть: с 31 до 41 депутата. На выборах в Госдуму представители партии одержали убедительную победу, как по партийным спискам, так и по всем пяти одномандатным округам", - отметил Табачников.

Также знаковым показателем в работе НРО "ЕР", по мнению Табачникова, является деятельность сети партийных общественных приемных и депутатских центров. За пять лет нижегородские единороссы рассмотрели 47 тысяч обращений, в том числе в приемной председателя партии – 8,5 тысяч обращений.

"Количество обращений постоянно растет: если в 2013 году в региональную приемную поступило 1 700, то уже в 2016 году – 2 500. Почти 40% обращений, рассмотренных депутатами всех уровней в приемной председателя партии, решены положительно", - подчеркнул Табачников.

Секретарь отделения также подробно остановился на проектной деятельности партии. Было озвучено, что с 2017 года "Единая Россия" года начнет реализацию четырех новых партийных проектов - "Наш двор", "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Парки малых городов". Так, проект "Наш двор", направленный на благоустройство территорий в областном центре и малых городах, на принципах софинансирования должен получить в регионе около 1 млрд рублей.

Напомним также, что на сегодняшней конференции НРО "ЕР" политсовет нижегородского регионального отделения "Единой России" обновился почти на четверть, Александр Табачников переизбран секретарем НРО.

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