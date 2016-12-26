Россельхозбанк снижает ставки по потребительским кредитам в рамках акции Бизнес

АО "Россельхозбанк" снижает ставки по потребительским кредитам в рамках акции. Об этом сообщает пресс-служба банка.Акция предназначена для участников "зарплатных" проектов, "надежных" клиентов банка, а также работников предприятий и учреждений бюджетной сферы и военнослужащих. В среднем, в рамках акции, банк снизил ставки на 2,4 - 2,9 процентных пункта (п.п.). Размер ставок варьируется от 13,5% до 15,5% годовых в зависимости от срока кредитования и наличия обеспечения.Льготные процентные ставки установлены для клиентов, относящихся к указанным категориям, при оформлении кредитов на сумму от 150 тысяч рублей до 2 млн рублей на срок до пяти лет. Предложение действует до 28 февраля 2017 года включительно.В пресс-службе сообщили, что также с ноября 2016 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по ряду специальных программ. Ставка от 12,9% годовых действует по потребительским кредитам для участников "зарплатных" проектов при оформлении кредитов на сумму до 50 тысяч рублей на срок до одного года, а также по специальным программам для пенсионеров.СПРАВКА:АО "Россельхозбанк" создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат РФ.