Кандидатура Михаила Бабича рассматривается на пост посла России в Турции, - СМИ Политика

Михаил Бабич Фото: НИА "Нижний Новгород"



"Об этом рассказали Дождю два источника, близких к Кремлю. Он займет место убитого 19 декабря Андрея Карлова. По словам собеседников, назначение произойдет уже в новом году", - сообщает "Дождь".



В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил телеканалу, что в первый раз слышит об этом назначении.



В пресс-службе полпредства НИА "Нижний Новгород" также сообщили, что данную информацию они впервые услышали из СМИ. Собеседник агентства добавил, что сегодня Михаил Бабич находится в Москве, где будет принимать участие в заседании Госсовета.



Напомним, 19 декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов был убит во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. МИД РФ квалифицировал произошедшее как теракт.



Как



Михаил Бабич Кандидатура полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича рассматривается на пост посла России в Турции. Об этом сообщил телеканал "Дождь" 27 декабря 2016 года."Об этом рассказали Дождю два источника, близких к Кремлю. Он займет место убитого 19 декабря Андрея Карлова. По словам собеседников, назначение произойдет уже в новом году", - сообщает "Дождь".В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил телеканалу, что в первый раз слышит об этом назначении.В пресс-службе полпредства НИА "Нижний Новгород" также сообщили, что данную информацию они впервые услышали из СМИ. Собеседник агентства добавил, что сегодня Михаил Бабич находится в Москве, где будет принимать участие в заседании Госсовета.Напомним, 19 декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов был убит во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. МИД РФ квалифицировал произошедшее как теракт.Как сообщалось ранее , 29 июля 2016 года комитет Госдумы РФ по международным делам рекомендовал кандидатуру Бабича на пост посла РФ на Украине. Комитет Совета Федерации по международным делам также поддержал его кандидатуру. Кроме того, агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщало, что Россия запросила у Украины агреман (предварительное согласие) на назначение Бабича. Вечером 3 августа заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в эфире украинского телеканала сообщила, что Киев отказался согласовать кандидатуру посла РФ, и этот вопрос снят с повестки.Михаил Бабич был назначен на должность приволжского полпреда в декабре 2011 года. Он сменил на этом посту Григория Рапоту, которого президент назначил секретарем союзного государства России и Белоруссии.

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