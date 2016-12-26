Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
27 декабря 2016 12:34  [51] Нижегородец оштрафован за незаконную продажу пиротехники на территории торгового центра
27 декабря 2016 12:17  [57] Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря
27 декабря 2016 11:23  [87] Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании школьницы
27 декабря 2016 10:46  [99] Уголовное дело возбуждено в отношении осужденной в Нижегородской области по обвинению в ложном сообщении о теракте
27 декабря 2016 10:09  [97] Четыре человека погибли в трех ДТП в Нижегородской области 26 декабря
27 декабря 2016 09:40  [112] Дом и постройки сгорели на площади более 120 кв. м из-за электрооборудования в Нижегородской области 26 декабря
27 декабря 2016 09:35  [225] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего более месяца назад нижегородца Дмитрия Рыжова
26 декабря 2016 16:56  [317] Нижегородка приговорена к одному году ограничения свободы за гибель четырехлетней дочери на пожаре
26 декабря 2016 16:27  [271] Работнику нижегородского предприятия оторвало руку из-за взрыва самодельной петарды
26 декабря 2016 16:15  [374] Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в даче взятки экс-замглавы Московского района Нижнего Новгорода
Происшествия

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании школьницы

27 декабря 2016 11:23  [87] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании школьницы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 27 декабря 2016 года.

Согласно информации, 20-летний житель Лукояновского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, днем 26 октября в одном из сел Лукояновского района нетрезвый обвиняемый напал на школьницу и изнасиловал ее. Позже потерпевшей удалось убежать от насильника.

Обвиняемый признал вину частично. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение хищения, не трудоустроен. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph