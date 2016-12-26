Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании школьницы Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании школьницы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 27 декабря 2016 года.Согласно информации, 20-летний житель Лукояновского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).По версии следствия, днем 26 октября в одном из сел Лукояновского района нетрезвый обвиняемый напал на школьницу и изнасиловал ее. Позже потерпевшей удалось убежать от насильника.Обвиняемый признал вину частично. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение хищения, не трудоустроен. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.