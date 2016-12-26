Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
27 декабря 2016 12:34  [52] Нижегородец оштрафован за незаконную продажу пиротехники на территории торгового центра
27 декабря 2016 12:17  [58] Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря
27 декабря 2016 11:23  [87] Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании школьницы
27 декабря 2016 10:46  [99] Уголовное дело возбуждено в отношении осужденной в Нижегородской области по обвинению в ложном сообщении о теракте
27 декабря 2016 10:09  [97] Четыре человека погибли в трех ДТП в Нижегородской области 26 декабря
27 декабря 2016 09:40  [112] Дом и постройки сгорели на площади более 120 кв. м из-за электрооборудования в Нижегородской области 26 декабря
27 декабря 2016 09:35  [225] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего более месяца назад нижегородца Дмитрия Рыжова
26 декабря 2016 16:56  [317] Нижегородка приговорена к одному году ограничения свободы за гибель четырехлетней дочери на пожаре
26 декабря 2016 16:27  [271] Работнику нижегородского предприятия оторвало руку из-за взрыва самодельной петарды
26 декабря 2016 16:15  [374] Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в даче взятки экс-замглавы Московского района Нижнего Новгорода
Происшествия

Нижегородец оштрафован за незаконную продажу пиротехники на территории торгового центра

27 декабря 2016 12:34  [52] Происшествия
Нижегородец оштрафован за незаконную продажу пиротехники на территории торгового центра. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 28 декабря 2016 года.

Как было установлено полицейскими, мужчина самовольно занял территорию, принадлежащую торговому центру, официально не включённую в договор аренды.

Из продажи изъято 558 единиц пиротехнических изделий. На нарушителя составлен административный протокол по статье 19.1 КоАП РФ "Самоуправство". (Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 рублей, - прим. НИА "Нижний Новгород").

В сообщении также отмечается, что после уплаты штрафа изъятая пиротехническая продукция будет возвращена владельцу.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что при приобретении пиротехнической продукции необходимо убедиться в том, что у продавца есть на неё правоустанавливающие документы, подтверждающие легальность её происхождения.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph