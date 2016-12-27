"Нижегородский водоканал" переведет эксплуатационные подразделения на усиленный график работы 30 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" переведет эксплуатационные подразделения на усиленный график работы 30 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Согласно информации, режим повышенной готовности коснется водопроводных и канализационных участков, аварийных бригад и лабораторий, сотрудников водопроводных станций, а также центральной диспетчерской службы. Все это делается с целью максимального обеспечения населения города бесперебойным водоснабжением, а также с целью оперативного устранения неполадок в системах водоснабжения и водоотведения. Усиленный график будет актуален до 8 января 2017 года.В настоящее время сотрудники предприятия переводят водопроводные станции и станцию аэрации в режим работы на увеличенных мощностях, готовят к использованию резервные источники электропитания, проводят меры для поддержания круглосуточной готовности автотранспорта, а также производят проверку и пополнение запасов материально-технических средств, необходимых для ликвидации и предупреждения последствий возможных аварийных ситуаций."Начало января – напряженное время для нас, поскольку в новогодние праздники значительно увеличивается водопотребление города. Чтобы в праздничные дни в каждой квартире была питьевая вода, сооружения и персонал предприятия переводятся в режим повышенной готовности. Поэтому даже в случае возникновения внештатной ситуации необходимые подразделения обеспечат максимально быстрое ее устранение", - отметил генеральный директор водоканала Александр Прохорчев.По вопросам холодного водоснабжения и водоотведения жители могут обращаться по многоканальному телефону "горячей линии" ОАО "Нижегородский водоканал": (831)246-99-99.