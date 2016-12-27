Житель г.Семенова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в похищении человека Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель г.Семенова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в похищении человека. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 27 декабря 2016 года.По версии следствия, дело по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) возбуждено в отношении 34-летнего мужчины и его двоих подельников.По версии следствия, вечером 9 мая 2016 года трое злоумышленников около одного из домов по ул. Республики Советов, применив силу, похитили 25-летнего мужчину, затолкнув его в автомобиль. После этого подозреваемые вывезли мужчину в лес, где продолжили избивать. Затем он привезли потерпевшего обратно в Семенов.Обвиняемый арестован, вину в совершенном деянии не признал. Двое других подозреваемых объявлены в розыск.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.