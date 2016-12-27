"Богатые традиции детских новогодних праздников в Нижнем Новгороде необходимо сохранять", - Дмитрий Барыкин Культура и отдых

Дмитрий Барыкин Фото: из личного архива



Он считает, что сохранение традиций "Горьковских ёлок" в Нижнем Новгороде требует участия меценатов. "Дворовые ёлки были популярны в нашем советском детстве, а "Горьковские" - это дань памяти тем благотворительным ёлкам, которые проводились по инициативе писателя Максима Горького в Нижнем Новгороде почти век назад. Первый формат - интерактивный и массовый, а второй - прививающий детям понимание красоты и бережного отношения к истории", - отметил Дмитрий Барыкин.



В конце 2016 года в преддверии новогодних праздников более 700 детей из Канавинского района Нижнего Новгорода получили возможность принять участие в традиционных новогодних мероприятиях, которые проводятся при поддержке Дмитрия Барыкина. В районе проходят дворовые елки с играми и сладкими подарками, а несколько детских групп



Как сказал Дмитрий Барыкин, участие меценатов для дворовых новогодних представлений и "Горьковских ёлок" необходимо, чтобы сохранить высокий уровень организации мероприятий и для охвата праздником как можно большего количества детей. "Богатые традиции детских новогодних праздников в Нижнем Новгороде необходимо поддерживать и сохранять", - сказал депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.Он считает, что сохранение традиций "Горьковских ёлок" в Нижнем Новгороде требует участия меценатов. "Дворовые ёлки были популярны в нашем советском детстве, а "Горьковские" - это дань памяти тем благотворительным ёлкам, которые проводились по инициативе писателя Максима Горького в Нижнем Новгороде почти век назад. Первый формат - интерактивный и массовый, а второй - прививающий детям понимание красоты и бережного отношения к истории", - отметил Дмитрий Барыкин.В конце 2016 года в преддверии новогодних праздников более 700 детей из Канавинского района Нижнего Новгорода получили возможность принять участие в традиционных новогодних мероприятиях, которые проводятся при поддержке Дмитрия Барыкина. В районе проходят дворовые елки с играми и сладкими подарками, а несколько детских групп посетили "Горьковские ёлки" в купеческом особняке Бурмистровой в формате театрализованного представления по мотивам сказки Пушкина "Сказка о царе Салтане" в исполнении артистов Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького.Как сказал Дмитрий Барыкин, участие меценатов для дворовых новогодних представлений и "Горьковских ёлок" необходимо, чтобы сохранить высокий уровень организации мероприятий и для охвата праздником как можно большего количества детей.

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