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Культура и отдых

"Богатые традиции детских новогодних праздников в Нижнем Новгороде необходимо сохранять", - Дмитрий Барыкин

27 декабря 2016 14:45  [47] Культура и отдых
Дмитрий Барыкин (Фото: из личного архива)

Дмитрий Барыкин

Фото: из личного архива

"Богатые традиции детских новогодних праздников в Нижнем Новгороде необходимо поддерживать и сохранять", - сказал депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

Он считает, что сохранение традиций "Горьковских ёлок" в Нижнем Новгороде требует участия меценатов. "Дворовые ёлки были популярны в нашем советском детстве, а "Горьковские" - это дань памяти тем благотворительным ёлкам, которые проводились по инициативе писателя Максима Горького в Нижнем Новгороде почти век назад. Первый формат - интерактивный и массовый, а второй - прививающий детям понимание красоты и бережного отношения к истории", - отметил Дмитрий Барыкин.

В конце 2016 года в преддверии новогодних праздников более 700 детей из Канавинского района Нижнего Новгорода получили возможность принять участие в традиционных новогодних мероприятиях, которые проводятся при поддержке Дмитрия Барыкина. В районе проходят дворовые елки с играми и сладкими подарками, а несколько детских групп посетили "Горьковские ёлки" в купеческом особняке Бурмистровой в формате театрализованного представления по мотивам сказки Пушкина "Сказка о царе Салтане" в исполнении артистов Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького.

Как сказал Дмитрий Барыкин, участие меценатов для дворовых новогодних представлений и "Горьковских ёлок" необходимо, чтобы сохранить высокий уровень организации мероприятий и для охвата праздником как можно большего количества детей.

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