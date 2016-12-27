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Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета из-за обледенения в нижегородском аэропорту

27 декабря 2016 15:09  [132] Происшествия
(Фото: avia.pro)

Фото: avia.pro

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета из-за обледенения в аэропорту "Стригино" Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 27 декабря 2016 года.

В прокуратуре пояснили, что самолет марки "Сessna 182 T" совершил вынужденную посадку 25 декабря текущего года.

В настоящее время сотрудники прокуратуры установили, что это произошло из-за обледенения и неблагоприятных метеоусловий - усиление ветра и образования белого мутного облака. Кроме того, установлено, что у командира воздушного судна отсутствовали необходимые документы - пилотское удостоверение и сертификат летной годности.

Между тем, в соответствии с воздушным законодательством, пилотирование воздушных судов должно осуществляться только при наличии сертификата летной годности на самолет и пилотского удостоверения обязательно для осуществления полетов. Без данных документов полет является незаконным.

"По результатам прокурорской проверки будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

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