Прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета из-за обледенения в нижегородском аэропорту Происшествия

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета из-за обледенения в аэропорту "Стригино" Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 27 декабря 2016 года.В прокуратуре пояснили, что самолет марки "Сessna 182 T" совершил вынужденную посадку 25 декабря текущего года.В настоящее время сотрудники прокуратуры установили, что это произошло из-за обледенения и неблагоприятных метеоусловий - усиление ветра и образования белого мутного облака. Кроме того, установлено, что у командира воздушного судна отсутствовали необходимые документы - пилотское удостоверение и сертификат летной годности.Между тем, в соответствии с воздушным законодательством, пилотирование воздушных судов должно осуществляться только при наличии сертификата летной годности на самолет и пилотского удостоверения обязательно для осуществления полетов. Без данных документов полет является незаконным."По результатам прокурорской проверки будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.