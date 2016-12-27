Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
27 декабря 2016 16:28  [53] Нижегородская фабрика "Ариель" планирует поставить несколько сотен елочных игрушек для Hofbrаеuhaus Muenchen в 2017 году
27 декабря 2016 15:35  [98] Новогодние сладкие подарки в Нижнем Новгороде подешевели на 23,8% за декабрь 2016 года
27 декабря 2016 14:25  [216] Судебные приставы впервые будут круглосуточно выявлять должников в нижегородском аэропорту в новогодние праздники
27 декабря 2016 13:34  [116] Суд взыскал с нижегородки незаконно полученные 230 тысяч рублей пенсии
27 декабря 2016 13:26  [103] "Нижегородский водоканал" переведет эксплуатационные подразделения на усиленный график работы 30 декабря
27 декабря 2016 13:19  [125] Нижегородская администрация в шестой раз выставила на аукцион право аренды участка под спортшколу
27 декабря 2016 11:55  [110] Tele2 выпустила новую версию брендированных смартфонов Midi с поддержкой 4G
27 декабря 2016 11:43  [139] Застройщик ЖК "Маршал Град" построил более 34 тысяч кв. метров жилья в Нижнем Новгороде за 2016 год
26 декабря 2016 16:11  [147] Новогорьковская ТЭЦ нижегородского филиала Группы "Т Плюс" празднует 60-летие
26 декабря 2016 15:24  [191] Синоптики прогнозируют переходящие в мокрый снег снегопады в Нижегородской области 27-28 декабря
Общество

Нижегородская фабрика "Ариель" планирует поставить несколько сотен елочных игрушек для Hofbrаеuhaus Muenchen в 2017 году

27 декабря 2016 16:28  [53] Общество
Производство елочной игрушки на фабрике Ариель (Фото: НИА Нижний Новгород)

Производство елочной игрушки на фабрике Ариель

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд) Нижегородская фабрика елочных игрушек "Ариель" получила заказ на изготовление сувенирной продукции для пивоварни Мюнхена Hofbrаеuhaus Muenchen. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель фабрики Юлия Клищук 27 декабря 2016 года.

Это будет несколько сотен стеклянных елочных шаров с изображением пивоварни. Планируется, что заказ будет выполнен в течение первого квартала 2017 года.

"Мы сотрудничаем с Баварией уже очень давно – с 1997 года, там хорошо знают нижегородскую елочную игрушку: в музейных магазинах замков и дворцовых комплексов Баварии можно увидеть шары с изображением баварского короля Людвига II и его знаменитых творений - замков Нойшванштайн, Линдерхоф и Херенхимзее – изготовленные нижегородскими мастерами. В год празднования 200-летия баварского королевства в 2006 году шарами с изображением короны баварских королей, изготовленными на нашей фабрике, украшали главную елку Мюнхена", - отметила Юлия Клищук.

Она также рассказала, что на территории ГУМа в Москве, в котором также реализуется продукция нижегородской фабрики, на днях прошли трехдневные мастер-классы для всех желающих с участием главного художника "Ариеле".

СПРАВКА:
Фабрика стеклянных елочных украшений "Ариель" продолжает традиции по изготовлению елочных игрушек из стекла, начатые в 1936 году мастерами Горьковской промысловой артели "Детская игрушка". Продукция фабрики экспортируется в Германию, США, Италию, Францию, Испанию и другие страны. В 2012 году фабрика была награждена дипломом победителя конкурса "Лидер Нижегородской туриндустрии" в номинации "Лучшее предприятие народных художественных промыслов как объект туризма".

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph