Нижегородская фабрика "Ариель" планирует поставить несколько сотен елочных игрушек для Hofbrаеuhaus Muenchen в 2017 году Общество

Производство елочной игрушки на фабрике Ариель Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд)

Нижегородская фабрика елочных игрушек "Ариель" получила заказ на изготовление сувенирной продукции для пивоварни Мюнхена Hofbrаеuhaus Muenchen. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель фабрики Юлия Клищук 27 декабря 2016 года.Это будет несколько сотен стеклянных елочных шаров с изображением пивоварни. Планируется, что заказ будет выполнен в течение первого квартала 2017 года."Мы сотрудничаем с Баварией уже очень давно – с 1997 года, там хорошо знают нижегородскую елочную игрушку: в музейных магазинах замков и дворцовых комплексов Баварии можно увидеть шары с изображением баварского короля Людвига II и его знаменитых творений - замков Нойшванштайн, Линдерхоф и Херенхимзее – изготовленные нижегородскими мастерами. В год празднования 200-летия баварского королевства в 2006 году шарами с изображением короны баварских королей, изготовленными на нашей фабрике, украшали главную елку Мюнхена", - отметила Юлия Клищук.Она также рассказала, что на территории ГУМа в Москве, в котором также реализуется продукция нижегородской фабрики, на днях прошли трехдневные мастер-классы для всех желающих с участием главного художника "Ариеле".СПРАВКА:Фабрика стеклянных елочных украшений "Ариель" продолжает традиции по изготовлению елочных игрушек из стекла, начатые в 1936 году мастерами Горьковской промысловой артели "Детская игрушка". Продукция фабрики экспортируется в Германию, США, Италию, Францию, Испанию и другие страны. В 2012 году фабрика была награждена дипломом победителя конкурса "Лидер Нижегородской туриндустрии" в номинации "Лучшее предприятие народных художественных промыслов как объект туризма".